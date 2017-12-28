夜店殺警案宣判 薛貞國妻盼被告有心改過

黃嘉鳳說，接受被告的認錯，有些人態度很好，但也有人3年來都是一個樣子。黃嘉鳳證實，與部分被告簽下和解書，但超過一半的被告都沒依約履行，不過既然答應了，就相信他們會照約定履行。

薛貞國遺孀黃嘉鳳聽判後哽咽地說，希望被告改過，重新過好自己的人生，也希望大家對警察工作有更多的尊重，畢竟社會秩序需要大家一起努力，而且現在的警察普遍滿辛苦。

（中央社記者蕭博文台北28日電）高院今天針對北市夜店殺警案做出二審判決，遇害刑警薛貞國的遺孀到庭聽判。薛妻說，感謝法官依法判決，但會上訴，希望被告有心改過、重新生活，也希望孩子能以父親為榮。

針對二審認定全案應論以聚眾鬥毆致人於死等罪，且主要被告刑度都比一審略重，黃嘉鳳則表示，尊重法官的認定，但不管罪名是什麼，發生的事實已經是事實，只在乎有沒有得到公平的判決，感謝法官的嚴謹審理，待收到判決書後會再提起上訴。

黃嘉鳳說，希望小孩能以父親為榮，被告都還很年輕，希望他們選擇另個方式過他們的日子。

案發當天與薛貞國一同前往夜店的刑警莊瑞源，今天身穿刑警外套到庭聽判。莊瑞源說，天理昭彰，報應不爽，出來混總是要還的，請大家多多支持警察。

莊瑞源認為，二審刑度還是少了一些，要被告去無間地獄慢慢修練。

被告易寶宏今天被判刑9年，刑度較一審的8年來得重，他表示，沒有動手，要上訴。

全案緣於曾威豪與劉芯彤於民國103年9月，在台北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭曾男等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

台灣高等法院今天判決曾威豪等68名被告有罪，包括薛貞國妻子、母親、薛貞國同事莊瑞源，以及易寶宏等被告都到庭聽判。1061228