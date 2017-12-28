NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈裁判報告風波　詹皇最不爽這件事新系拒收游泳池？柯：陰謀論太多HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

夜店殺警案宣判 薛貞國妻盼被告有心改過

中央社2017/12/28 13:44
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北28日電）高院今天針對北市夜店殺警案做出二審判決，遇害刑警薛貞國的遺孀到庭聽判。薛妻說，感謝法官依法判決，但會上訴，希望被告有心改過、重新生活，也希望孩子能以父親為榮。

薛貞國遺孀黃嘉鳳聽判後哽咽地說，希望被告改過，重新過好自己的人生，也希望大家對警察工作有更多的尊重，畢竟社會秩序需要大家一起努力，而且現在的警察普遍滿辛苦。

黃嘉鳳說，接受被告的認錯，有些人態度很好，但也有人3年來都是一個樣子。黃嘉鳳證實，與部分被告簽下和解書，但超過一半的被告都沒依約履行，不過既然答應了，就相信他們會照約定履行。

針對二審認定全案應論以聚眾鬥毆致人於死等罪，且主要被告刑度都比一審略重，黃嘉鳳則表示，尊重法官的認定，但不管罪名是什麼，發生的事實已經是事實，只在乎有沒有得到公平的判決，感謝法官的嚴謹審理，待收到判決書後會再提起上訴。

黃嘉鳳說，希望小孩能以父親為榮，被告都還很年輕，希望他們選擇另個方式過他們的日子。

案發當天與薛貞國一同前往夜店的刑警莊瑞源，今天身穿刑警外套到庭聽判。莊瑞源說，天理昭彰，報應不爽，出來混總是要還的，請大家多多支持警察。

莊瑞源認為，二審刑度還是少了一些，要被告去無間地獄慢慢修練。

被告易寶宏今天被判刑9年，刑度較一審的8年來得重，他表示，沒有動手，要上訴。

全案緣於曾威豪與劉芯彤於民國103年9月，在台北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭曾男等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

台灣高等法院今天判決曾威豪等68名被告有罪，包括薛貞國妻子、母親、薛貞國同事莊瑞源，以及易寶宏等被告都到庭聽判。1061228

受物價折騰 港人選貴為年度漢字澎連續發現死亡綠蠵龜 疑...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan