車站學校補習班飲水 消保處抽驗皆合格

（中央社記者楊淑閔台北28日電）行政院消保處公布，自備環保杯漸普及，因而對公共場所飲水進行檢測，共至6縣市34處大眾運輸站、補習班及學校等地採樣60台飲水機的水送驗，大腸桿菌群及重金屬鉛都合格。

行政院消費者保護處消保官王德明表示，響應環保的民眾多願意自備環保杯或水壺，為顧及民眾飲水安全，消保處首次對公共場所的飲用水水質進行檢測。

他說明，10、11月間，消保處會同地方政府相關人員，分別到新北市、高雄市、基隆市、嘉義市、彰化縣及宜蘭縣等6縣市抽查34處場所，就使用中的60台飲水機採樣，並送台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）檢測，檢驗項目包含「大腸桿菌群」及重金屬「鉛」，結果全都合格。