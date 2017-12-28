車站學校補習班飲水 消保處抽驗皆合格

（中央社記者楊淑閔台北28日電）行政院消保處公布，自備環保杯漸普及，因而對公共場所飲水進行檢測，共至6縣市34處大眾運輸站、補習班及學校等地採樣60台飲水機的水送驗，大腸桿菌群及重金屬鉛都合格。
行政院消費者保護處消保官王德明表示，響應環保的民眾多願意自備環保杯或水壺，為顧及民眾飲水安全，消保處首次對公共場所的飲用水水質進行檢測。
他說明，10、11月間，消保處會同地方政府相關人員，分別到新北市、高雄市、基隆市、嘉義市、彰化縣及宜蘭縣等6縣市抽查34處場所，就使用中的60台飲水機採樣，並送台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）檢測，檢驗項目包含「大腸桿菌群」及重金屬「鉛」，結果全都合格。
消保處補充，以上34處場所包含火車站6處、高鐵站2處、捷運站2處、公車轉運站3處、台灣港務基隆分公司1處、補習班9家及學校11家。
他並說，本次採樣時，有的現場狀況不盡理想，但是水質檢驗也都合格；至於為何檢驗重金屬鉛，則與過去輿論曾擔心有的水管是鉛管，怕水質含鉛有關，但也沒有不合格結果出現。
此外，他說，消保處也建議各地方政府主管飲水機的環保單位強化對業者進行宣導，落實定期檢驗水質及設備維護的規定，以確保消費者飲水安全。1061228