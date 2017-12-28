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升息救不了美元？交易員反而看多2018年歐元表現

鉅亨網2017/12/28 13:51
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理論上來說，當利率走高，貨幣會跟著升值－但是當前美元似乎並不適用這個準則。

據《彭博》報導，儘管 Fed 今年 3 次升息後，2 年期美國國債及德國國債利差，已經接近 20 年來最大，但美元兌歐元全年仍跌 12%。

交易員目前將重點放在長期宏觀前景，以此來看，美國經濟周期開始變弱，而歐洲經濟卻在高速成長。即使歐洲央行在 2019 年之前，不會放棄接近零的低利率，但美元兌歐元的貶勢，預計仍會持續。

倫敦三菱日聯金融集團 (MUFG) 外匯策略師 Lee Hardman 指出，除非 Fed 展開更快速的升息行動，否則他們不會改變看空美元的前景。

德美債券利差擴大，歐元仍強（圖表取自彭博）
德美債券利差擴大，歐元仍強（圖表取自彭博）

相較於利率的吸引力，明顯目前拉動匯率的是基本面。在歷經 10 年全力防堵通縮，帶來經濟低谷之後，歐元區有望實現近 10 年來最強的經濟擴張。

OppenheimerFunds Inc. 貨幣經理 Alessio de Longis 認為，市場對歐洲大陸充滿樂觀情緒，歐元正追隨這樣的態勢走高。

去年此時，各方看壞歐元，基本的理由就是鷹派的 Fed 及鴿派的歐洲央行，現在，這已經無所謂。據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據，截至 12 月 19 日當周，避險基金及投機者的歐元淨多頭部位，超過 8.6 萬口，相反地，在 2016 年底時，淨空頭接近 7 萬口。

投機者看多歐元(圖表取自彭博)
投機者看多歐元 (圖表取自彭博)

在美國之後，歐洲央行也準備朝正常化邁進，利差預計逐漸減少，Amundi Asset Management 策略師 Bastien Drut 認為，這將成為拋售美元的藉口，減少美元的吸引力。此外，政策正常化將使資金流入歐洲股票，為歐元再帶來「額外的助力」。

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