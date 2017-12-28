升息救不了美元？交易員反而看多2018年歐元表現

理論上來說，當利率走高，貨幣會跟著升值－但是當前美元似乎並不適用這個準則。

據《彭博》報導，儘管 Fed 今年 3 次升息後，2 年期美國國債及德國國債利差，已經接近 20 年來最大，但美元兌歐元全年仍跌 12%。

交易員目前將重點放在長期宏觀前景，以此來看，美國經濟周期開始變弱，而歐洲經濟卻在高速成長。即使歐洲央行在 2019 年之前，不會放棄接近零的低利率，但美元兌歐元的貶勢，預計仍會持續。

倫敦三菱日聯金融集團 (MUFG) 外匯策略師 Lee Hardman 指出，除非 Fed 展開更快速的升息行動，否則他們不會改變看空美元的前景。