關懷偏鄉兒少打造窩心建築　陳連長接任扶幼主委

陳主委對於未來兩年任期中的願景，將著重在北高雄家扶中心旗山服務處建館圓滿完成外，更重要的是強化凝聚現有扶幼委員們的感情，並且持續引薦許多委員共同投入協助扶幼工作，期待兩年任期內，能讓扶幼委員人數突破250人。陳主委也會在交接典禮當天捐贈一部扶幼專車，方便今後將各界捐贈的愛心物資載運到家扶所服務的各區弱勢家庭。

扶幼委員會是北高雄家扶重要的後援團體，新任陳連長主委為現任長怡營造（股）公司的負責人，將於107年正式接任北高雄家扶中心第十六任的扶幼主委，帶領北高雄家扶中心的扶幼委員會推展扶幼工作。

由於陳主委個人經營的事業，偏重於土木營造領域，並獲得各界的好評。他在民國101年的時候，抱著賠本也甘願做的決心，承包協助家扶建造捐贈給茂林國中及杉林國中的兩棟彩虹屋(88風災重建區諮商輔導中心)，幫助偏遠地區的兒童少年們有一個心理療癒的場所。

這2棟彩虹屋亦於102年獲校園建築景觀類建築園冶獎的殊榮。又在103至105年間，再次合作承包南高雄家扶中心旗津服務據點，在特殊地質的海邊山坡上，集大家的善心與努力為弱勢兒少建造一棟多元服務且安全的堡壘。

接著於106年投入家扶中心旗山服務處建館，將努力為大旗山地區的兒少建築一個專業服務的場域，其種種投入助人服務的事蹟，令人感佩。

陳主委開心的表示，有機會可以帶著全家人一起致力於北高雄家扶中心的扶幼行列，在心靈上的滿足與快樂是難以言喻，期許以一己之力來影響更多人投入扶幼服務。