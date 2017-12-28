NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈裁判報告風波　詹皇最不爽這件事新系拒收游泳池？柯：陰謀論太多HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

關懷偏鄉兒少打造窩心建築　陳連長接任扶幼主委

記者許薰方／高雄報導2017/12/28 14:07
▲陳主委開心的表示，有機會可以帶著全家人一起致力於北高雄家扶中心的扶幼行列，在心靈上的滿足與快樂是難以言喻，期許以一己之力來影響更多人投入扶幼服務。（圖／北高雄家扶中心提供，2017.12/28）
▲陳主委開心的表示，有機會可以帶著全家人一起致力於北高雄家扶中心的扶幼行列，在心靈上的滿足與快樂是難以言喻，期許以一己之力來影響更多人投入扶幼服務。（圖／北高雄家扶中心提供，2017.12/28）

北高雄家扶中心將於30日在國立岡山高級農工職業學校，舉辦「第15、16任扶幼主委交接典禮」，同時成立30周年感恩餐會暨扶幼委員、義工、同工歲末尾牙聯歡大會；典禮中將由第15任扶幼主委宋慶信先生交棒給陳連長先生。

扶幼委員會是北高雄家扶重要的後援團體，新任陳連長主委為現任長怡營造（股）公司的負責人，將於107年正式接任北高雄家扶中心第十六任的扶幼主委，帶領北高雄家扶中心的扶幼委員會推展扶幼工作。

陳主委對於未來兩年任期中的願景，將著重在北高雄家扶中心旗山服務處建館圓滿完成外，更重要的是強化凝聚現有扶幼委員們的感情，並且持續引薦許多委員共同投入協助扶幼工作，期待兩年任期內，能讓扶幼委員人數突破250人。陳主委也會在交接典禮當天捐贈一部扶幼專車，方便今後將各界捐贈的愛心物資載運到家扶所服務的各區弱勢家庭。

由於陳主委個人經營的事業，偏重於土木營造領域，並獲得各界的好評。他在民國101年的時候，抱著賠本也甘願做的決心，承包協助家扶建造捐贈給茂林國中及杉林國中的兩棟彩虹屋(88風災重建區諮商輔導中心)，幫助偏遠地區的兒童少年們有一個心理療癒的場所。

這2棟彩虹屋亦於102年獲校園建築景觀類建築園冶獎的殊榮。又在103至105年間，再次合作承包南高雄家扶中心旗津服務據點，在特殊地質的海邊山坡上，集大家的善心與努力為弱勢兒少建造一棟多元服務且安全的堡壘。

接著於106年投入家扶中心旗山服務處建館，將努力為大旗山地區的兒少建築一個專業服務的場域，其種種投入助人服務的事蹟，令人感佩。

陳主委開心的表示，有機會可以帶著全家人一起致力於北高雄家扶中心的扶幼行列，在心靈上的滿足與快樂是難以言喻，期許以一己之力來影響更多人投入扶幼服務。

關鍵字北高雄家扶中心陳連長彩虹屋
查獲失竊汽車及贓物打造全新岡山魚市場　新建工程動土

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan