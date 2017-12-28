蔡總統：守護國家安全　維護和平穩定

（軍聞社記者李一豪臺北28日電）蔡英文總統今日出席「中華民國107年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，期勉晉任人員戮力國家安全與國防改革工作，共同維護國家及區域的和平穩定。

蔡總統致詞時，首先請晉任將領回想投身軍旅以來的酸甜苦辣，以及家人在過程中給予的支持和鼓勵，強調今日不僅是自身軍旅生涯中的光榮時刻，也是對家人感恩、感謝的重要時刻。

蔡總統說，各位都是國軍骨幹，是最重要的領導幹部，晉升代表著在每個崗位上，一路走來的付出，戮力戰訓本務的努力，得到最大的肯定，總統特別以三軍統帥身分，向晉任人員道賀，同時代表國家表達誠摯感謝。

蔡總統指出，2017年即將進入尾聲，一年來，國軍順利執行「漢光33號實兵演練」、「政軍兵推」等各項重要演訓任務，另外，包括資通電軍指揮部、以及空軍P-3C反潛機、防空暨飛彈指揮部等，也先後成軍就位。

蔡總統表示，不僅官士兵、弟兄姐妹在戰訓本務上有優秀表現，國防部持續努力推動國防改革，例如今年增加「國軍戰航管勤務」等6項加給，以及改善工作環境、部隊營舍整建、裝備更新等，還有包括攸關國家安全的重要基礎、國防自主發展等重大工作，也正在全力進行。

蔡總統特別鄭重宣示，「政府非常支持國軍，推動國防事務改革的方向非常堅定，我們充滿決心、前進不懈！」

蔡總統強調，「國家寧可百年無戰事，不可一日無戰備」，近期中國大陸在東亞頻繁的軍事動態，已對區域安全與穩定造成一定程度影響，而我國一直是區域安全穩定的貢獻者，因此，國軍應時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全及區域和平穩定。

最後，蔡總統再次賀勉晉任將領，「今天是各位榮耀的日子，請大家回去，好好地和家人分享這份榮耀，但是，各位身上的責任又更加重大了，接下來，國家安全還要仰仗各位將軍，謝謝你們！繼續加油！」

包括國安會秘書長嚴德發、國防部長馮世寬、參謀總長李喜明上將、國安局長彭勝竹、國防部副部長張冠群上將，以及陸、海、空軍司令與國防大學校長等人均出席該活動。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社