馮世寬主持將官晉任　授階新科中、少將

馮部長致詞時，首先向晉任人員表達誠摯祝賀，「你們能夠獲得拔擢晉升，是因為你們傑出的表現，受到長官肯定與無私推薦，才會有這份殊榮」，並強調晉升代表國家將賦予更多的責任與使命。

（軍聞社記者李一豪臺北28日電）國防部今日上午在三軍軍官俱樂部舉行「107年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，由部長馮世寬主持，並代表蔡英文總統為31位晉任中、少將人員授階。

馮部長提及近期國防部針對中共遠海長航的相關回應，正是國軍與國安機制均能良好運作的最佳展現，更藉此向國人宣示，國軍無論遇到何種困難，都會以行動捍衛國家、保護人民，犧牲奉獻在所不惜，這是國軍奉行不二的使命，「我們要讓民眾深深感受，對我們的信賴，信賴我們國軍存在的價值，由內心來尊敬我們」。

馮部長期勉晉任人員，繁忙工作之餘，要努力充實精進，他特別舉例，美國自1990年1月17日發起「沙漠之盾」解救科威特的戰爭，寫下人類尖端科技用於戰爭的歷史新篇，令人讚嘆；對此，國軍史政單位翻譯數百本美國有關中東戰爭的記述，這些都是美國、聯軍以血汗凝成的結晶。

馮部長補充道，再先進的武器、再好的制度，都需要優質、技熟、忠貞、勇敢的官士兵參與運作，「請各位在人才培育上，更應該盡心盡力，使國家有可用之才，使國軍後繼有人。」

另外，馮部長特別感謝晉任人員家屬，尤其他們犧牲青春、全心全意地為家庭付出，才使大家無後顧之憂，去執行任務、參加演訓，成就了今天的榮耀。

最後，馮部長再次恭賀晉任將領及寶眷，祝福在場人士身體健康、家庭和樂、萬事如意、國運昌榮，同時感謝媒體記者的辛勞。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社