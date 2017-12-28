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中央社

新故宮計畫凍結1億 再提專案報告

中央社2017/12/28 13:55
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北28日電）故宮院長林正儀上任後提出「新故宮計畫」，107年編列新台幣4.63億元，國民黨立委蔣乃辛認為計畫不明確，堅持凍預算，會中決議107年新故宮計畫凍結1億元，之後提專案報告。

立法院教育及文化委員會今天審國立故宮博物院107年度總預算，其中在新故宮計畫以及門票收入討論最久。

林正儀上任後提出「新故宮計畫」，編列107年到112年度預算約91.3億元，107年編列4.63億元。蔣乃辛表示，依照故宮提供的資料，第一年主要辦理項目是南北院整擴建先期計畫，但計畫內容及辦理細目不明確，堅持要凍結一半預算。

民進黨立委認為只需凍結2000萬，不過蔣乃辛堅持要凍一億，朝野立委來回討價還價，最後會議中決議新故宮計畫107年度預算凍結1億元，並再提專案報告。

民進黨立委張廖萬堅也提出，故宮在新故宮計畫核定107年來客數，較106年來客數成長12%，但明年度預算卻比今年編列數減少0.6%，邏輯矛盾。

蔣乃辛也提出，故宮明年度提出的門票收入和新故宮財務計畫的門票收入不一致，這兩者計算基準明顯不一致。

故宮秘書室主任王芸芬表示，原先在新故宮計畫的107年門票收入，是用還未調整門票前的票價為計算，門票收入為8.8億；107年度南北院門票收入估算有12.21億，則是以107年新調整後的票價作為計算，因而有出入。最後會中決議故宮107年度門票收入要增列2000萬元。1061228

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