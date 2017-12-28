龔中誠遭調職反彈 外交部：決定不變

至於前後任局長同時調離現職，是否符合比例原則？領務局副局長蔡幼文昨天已在記者會中表示，新版晶片護照內頁圖案定稿是在龔中誠任領務局長時簽定，陳華玉上任後，主要是處理護照設計、防偽功能規劃。知情人士今天透露表示，護照內頁圖案定稿後，後續沒有更改。

（中央社記者胡玉立、侯姿瑩多倫多—台北28日電）駐加拿大代表龔中誠指出，顯然是有人要拉他當「替死鬼」來「墊背」，他不認為申訴管道會走得通，並指出，外交部部長和次長才是二代晶片護照的核定者。

龔中誠27日晚間接受中央社記者訪問時說：「我在外交界兢兢業業了30多年，再怎麼樣也不該受到這樣隨便的對待，這是一種格調。否則，別的國家的人怎麼會尊重你呢？被我們自己的人糟塌，值得嗎？」

龔中誠並指出，有人告訴他外交部的二代晶片護照內容是他在擔任局長時「核定」的，對此他指出，「領務局長只是13職等，我憑什麼核定？也太抬舉我了」，龔中誠認為，他只是呈核而已，最後當然是要送去給部長和次長核定。

至於是否要對處分案提出申訴，龔中誠表示，他覺得整個情況顯而易見，並指出：「他們根本不尊重你，連給你說明的機會都沒有，申訴走得通嗎？我覺得申訴沒有意義。如果他們不尊重我，我大不了不幹了。」

龔中誠說，外交部人事處給他2個月的時間離開加拿大，他預定2月下旬回台。而他心中不平的還是：「這整個案子到底跟我有什麼關係，怎麼會跟我有關呢？」

談到駐加代表近幾年來不斷換人，如今他又被迫離任，龔中誠帶著苦笑說，看來也只能說是「外交部覺得行政疏失，遠超過台加關係」。

目前正值耶誕節長假期間，加拿大參、眾議院都在休會，加國政要的反應還不明朗。多倫多台灣人社團聯誼會召集人鍾雅澤在得知駐加代表「又要換人」之後表示，這些年來駐加代表換得太頻繁了，政府應該更加重視台加關係。1061228