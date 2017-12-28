岡山魚市拍賣場新建工程動土　陳菊：打造多功能營運中心

為解決長年以來岡山魚市場拍賣場面積不足、市場周邊交通紊亂、環境衛生及噪音等問題及整體提升岡山地區生活品質，高雄市政府積極籌編經費及獲漁業署補助新建現代化之岡山魚市場，於28日上午吉時，由高雄市陳市長菊、漁業署陳署長添壽及高雄市政府海洋局林代理局長英斌等人持鏟動土，祭祀祈福工程施工順利，同時宣告岡山魚市場新建工程全面啟動。



▲打造全新岡山魚市場，岡山魚市場新建工程動土儀式28日盛大舉辦。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.28）

陳菊市長表示，這棟耗資1億6,000萬元現代化批發市場預計107年11月完工，於新址1.996公頃基地上新建一棟2層樓魚市場、一棟活魚議價區及一棟活魚處理區之建築物；建成後，與肉品、家禽市場相鄰，成為全國最大農漁產批發中心。同時導入HACCP制度並輔導承銷人取得認證，強化食品衛生安全，成為漁貨不落地的魚市場，為魚貨主、承銷人提供安全、舒適、便利又衛生的交易環境；魚市場外觀採虱目魚鱗片為設計意象，建築造型優雅大方，預計將成為岡山地區重要新地標。



▲除了維持最基本的拍賣與議價，並導入HACCP制度外，未來在營運上軌道及獲利穩定情況下，將輔導岡山魚市場股份有公司建造「冷凍倉儲中心」及「展示推廣物流中心」，打造符合現代化農漁產品快速集中，分散需求，以及提昇產品之流通性，增加競爭力。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.28）



▲106年12月28日上午吉時，由高雄市陳市長菊、漁業署陳署長添壽及高雄市政府海洋局林代理局長英斌等人持鏟動土，祭祀祈福工程施工順利，同時宣告岡山魚市場新建工程全面啟動。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.28）

舊有岡山魚市場設立於高雄市岡山區嘉新西路已逾50年，是高雄地區主要養殖魚類交易場所，亦是高屏地區僅存消費地魚市場。目前年交易數量約為1萬3,000公噸，受限於拍賣場面積不敷使用，建物結構老化，以致大部分魚貨集結市場外圍道路交易，造成環境汙染，嚴重影響附近交通。

陳菊市長感謝農委會、漁業署及中央、地方各級民代對高雄市建設經費的支持；後續市府仍將持續投入預算，將遷建後岡山魚市場營造成一個現代化多功能漁產品綜合營運中心。



▲28日上午吉時，由高雄市陳市長菊、漁業署陳署長添壽及高雄市政府海洋局林代理局長英斌等人持鏟動土，祭祀祈福工程施工順利，同時宣告岡山魚市場新建工程全面啟動。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.28）