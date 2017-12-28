小黃控Uber搶生意中市府陳情　王義川：白牌非法營業

台中市各計程車公工會今(28)日集結數百輛計程車，聚集在府會園道，高喊「小黃大團結，白牌車滾出台灣」，控訴白牌車違法營業、削價競爭，嚴重影響他們生計。向台中市政府陳情Uber白牌車違法營業問題，由交通局長王義川代表接下陳情書。王義川表示，市府將與台中市9大計程車公工會站在一起，共同向中央發聲，要求將取締白牌車的權責下放給台中市政府，打擊非法白牌車營業。

台中市全聯計程車運輸合作社與台中市不靠行計程車駕駛職業工會，動員600多輛計程車到市府陳情。市府與市議會大樓之間的府會園道被抗議計程車包圍，根據警方估算，至少有210多輛計程車一輛接一輛排滿府會園道，而開不進來的計程車則在外圍繞行。市議員曾朝榮、邱素貞也到場關切。

中華大車隊董事長楊詠悳表示，白牌車無營業駕照、無營業登記證，違反客運業及運輸業法，政府卻放任不管，白牌車違法營業，不僅對乘客沒有保障，也衝擊合法的計程車業者，如果政府無法保障合法、取締非法，他們要求交通部長、監理所長都要下台。



▲計程車公工會高喊「小黃大團結，白牌車滾出台灣」。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.12.28）



▲台中市各計程車公工會控訴白牌車違法營業，向台中市政府陳情，由交通局長王義川代表接下陳情書。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.12.28）

曾朝榮、邱素貞指出，合法計程車駕駛人資格，都經過嚴考核，對乘客生命財產有保障，車行也依規定繳稅；非法Uber白牌車入台灣市場，違法攬客，無營業駕照、無執業登記證，對乘客安全沒有保障，對合法計程車業者造成嚴重衝擊，呼籲市府強力取締，保障合法，取締非法。

交通局長王義川表示，交通局11月稽查Uber司機用line開白牌車違規營業，共開出30張罰單，但受限於交通部公路總局對檢證認定標準不同，30張罰單全數被退回；另外，台北市政府與當地計程車公工會也檢舉700多件，公路總局最後僅裁罰11張。

面對計程車司機們陳情的訴求，王義川強調市府的立場與大家一致，會與台中市9大計程車公工會站在一起，共同向交通部公路總局發聲，要求將取締白牌車的權責下放給台中市政府，負責舉發及裁罰等作業。他昨天也前往公路總局溝通，如果各監理所不願意開單，他要求違法開單的作業就應交給台中市政府交通局，由市府與計程車業者一起來打擊非法白牌車，

目前要經營計程車只有個人車行、計程車客運運輸業及合作社這3種方式，不能開著自用車就從事計程車業，否則市府即依違反公路法及運輸業管理條例等法令，一張罰單裁罰10萬元，再罰就會吊銷駕照及車輛的行照與牌照。