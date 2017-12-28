肺癌病人新增最多 不抽菸者擬納篩檢

報告中另指出，104年大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌的發生人數都突破萬人；其中，患者增加最多的癌症為肺癌，共增加624人，乳癌增加591人居次。

衛生福利部國民健康署今天上午召開記者會公布癌症登記報告，國健署癌症防治組組長吳建遠受訪表示，男性罹患口腔癌、食道癌比率是女性的11.6倍與15.8倍，這些癌症均與吸菸、飲酒、嚼檳榔息息相關。

（中央社記者張茗喧台北28日電）國健署今天公布民國104年癌症登記報告，個案數則以肺癌及乳癌增加最多，由於空污、遺傳等因素與肺癌有關，未來擬推動不吸菸者肺癌篩檢，並強化乳癌篩檢。

國健署長王英偉表示，台灣整體吸菸率雖已下降，但肺癌患者仍增加，因為危險因子對於肺癌的遺害長遠，可能需要10到20年的時間才會顯現，因此目前的肺癌患者可能是受到10至20年前的因素影響而罹癌。

王英偉說，肺癌危險因子除了菸害占7成以外，近年世界衛生組織（WHO）也發現有1/4的肺癌死因是受空氣污染影響，因此國健署正與台灣肺癌學會、國家衛生研究院合作，了解不吸菸者受到家庭遺傳、油煙、肺部疾病以及空污的影響，未來可能推出不吸菸者的肺癌篩檢。

至於乳癌方面，吳建遠指出，統計資料顯示，95年的乳癌標準化發生率每10萬人僅30多人，但104年已增加到73人，目前雖有提供乳癌篩檢、篩檢率約4成，但美國研究顯示，推動乳癌篩檢以後得歷經約20年，癌症發生率才會有明顯下降。

吳建遠說，乳癌有6大難以改變的危險因子，包括初經早、停經晚；未生孩子或30歲後才生第一胎；未曾哺乳；有乳癌家族史；有乳癌變異型致病因子，以及得過乳癌、卵巢癌、子宮內膜癌患者。

吳建遠呼籲，預防乳癌最好的方法就是改善不健康的生活習慣，預防肥胖、健康飲食、規律運動，國健署提供45至69歲婦女、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查，呼籲民眾定期篩檢。

根據104年癌症登記報告，國人的癌症時鐘快轉6秒，平均5分鐘就有1人罹癌，10大癌症排名和去年相同，由大腸癌居冠，其次依序為肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽及下咽）、攝護腺癌、胃癌、皮膚癌、甲狀腺癌、食道癌。

在性別方面，男性癌症前3名為大腸癌、肝癌、肺癌，女性則為乳癌、大腸癌、肺癌。1061228