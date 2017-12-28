金門生命線3週年 理事長加入志工行列

（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門生命線3歲了，協談個案數從去年的199通有效電話到今年11月底的699通，整整增加了3倍。生命線協會理事長許雪芳感謝所有協談志工，並表示，明年起她也要加入志工行列。

社團法人金門縣生命線協會最近舉行第2屆第2次會員大會，所有會員先站立宣讀生命線宣言，立定心志要不計報酬幫助他人；宣言指出，人人都有與生俱來的價值權利，以實現自尊與真善美的人生；「仁愛是我們服務的出發點，公義是我們服務的最終目標」。

許雪芳致詞時表示，走過3年，生命線在各項服務已突破原有規模，以最少的人力，發揮最大的效益。她指出，生命線協談個案數從去年的199通有效電話，到今年11月底的699通。