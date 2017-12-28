陸考證狂人 大四坐擁17張證照

大二上，黃金水火力全開繼續考證，取得了期貨從業人員資格證書、證券從業人員資格證書、基金從業人員資格證書、初級會計師證、劍橋商務英語登記證書。

重慶晨報26日報導，黃金水大一上才剛修了會計學，拿到98分，他在寒假就靠著自修另外兩門應考科目，考取「會計師從業資格證」，拿到第一本證書。他在大一還拿到英語四、六級口語證書以及電腦二級考試證書。

（中央社台北28日電）重慶工商大學四年級學生黃金水，因為入學至今已經考取了17張證照，近日成為中國大陸網紅，並被封為「考證狂人」。黃金水剛考完研究所考試，下一個證照目標是註冊會計師。

大三是最瘋狂的一年，黃金水一舉考了7張證書，包括理財規劃師、證券分析師、初級經濟師、全國商務英語專業四級、普通話二級乙等、硬筆書法六級證書、阿里巴巴電商人才證書（包括雲計算、內貿電商、跨境電商）。

1995年7月出生的黃金水至今已坐擁17張證照，不僅是進入金融領域就業的「敲門磚」，有的還是從業人員不斷努力要考取的，比如證券分析師，據說通過率不到10%。

「他真不是一般的學霸」。黃金水?何如此熱衷考證照，很多同學不能理解，黃金水則說是受到他父親與高中老師的影響。

報導指出，黃金水的爸爸從事建築工作，在他上初、高中時，爸爸白天工作、晚上看書備考，經過幾年的努力，40多歲的年紀考到國家二級建築師、全國招標師。這兩個含金量重的證書馬上改變他爸爸的工作和家庭收入。

另一位影響黃金水的人是他的高中語文老師，總是提倡學習要找對方法，並提醒「大學不要虛度光陰」。

因此，還沒踏進大學校門之前，黃金水就先了解大學期間能考取的證書有哪些，然後制訂考證計畫，逐步實施。

報導指出，黃金水的手機經常處於「飛行模式」，他下載了一款時間管理的軟體，在校園裡的生活離不開寢室、教室、圖書館、餐廳，在家也常常把自己關在書房。

黃金水的成績都保持全年級第一，他也成為2018屆重慶市優秀大學生候選人。在他的帶動下，黃金水的班級也掀起「考證熱」，如今已有超過8成同學拿到會計師從業資格證。

因為媒體報導，「考證狂人」黃金水成為網紅，雖然獲得熱烈推崇，但仍有一些網民吐槽這17張證照「含金量不足」，還不如考醫師或司法官，一張就強過17張。

不過他們立刻遭到大批網民圍剿，並被要求先拿出自己的證照出來再酸。1061228