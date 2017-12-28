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中央社

立法院年度十大新聞票選 一例一休奪冠

中央社2017/12/28 14:13
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蔡佳伶台北28日電）公民監督國會聯盟今天揭曉立法院年度十大新聞票選結果，由「一例一休各自表述，民團怒：勞權倒退30年」拿下冠軍。

公督盟今天在立法院前揭曉立院年度十大新聞，冠軍是「一例一休各自表述，民團怒：勞權倒退30年」，獲得647票、第2名是同志婚姻議題(532票)，第3名是亞泥礦權爭議(410票)。

公督盟表示，第4名同票數並列，分別是立院三讀前瞻計畫4年4200億，民眾憂心不符所需恐淪蚊子館、以及力推降低罷免門檻，時代力量立委黃國昌成首位事主、第6名是阻擋勞基法修法，時代力量立委徐永明和國民黨籍立委蔣萬安成新「站」神，第7名是促轉條例力拚今年完成立法，回復政治受難者名譽。

公督盟理事顧忠華表示，今天的代議政治其實是政黨政治的延伸，執政者在黨內做了決定，立委就必須面臨要支持黨意或民意，尤其一例一休再修正時，從立委的發言就能察覺；重要的是，黨意和民意之間的落差應盡快縮小，朝野都有這樣的問題。

他並說，怎樣扮演好多數黨和反對黨的角色，立院應重新學習。

東吳大學人文社會學院院長黃秀端表示，十大新聞反映出當前國內的重大爭議，包括一例一休、同婚、促轉、前瞻、罷免議題、年改等；同志婚姻則顯現和以前不一樣的分歧，以前很多分歧是關於藍綠或統獨，但同婚反映出的是世代爭議。

公督盟在11月30日至12月14日進行票選，有1021位民眾參與投票，在提出的35則新聞中，每人最多可選10則新聞。

公督盟此次票選也選出立法院年度漢字票選，由「怒」字奪冠，公督盟認為，兩項冠軍都與勞基法有關，顯示勞權、低薪問題引發的民怨，宛如星星之火足以燎原，若政府處理不妥，是否影響明年縣市長選舉，值得觀察。1061228

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