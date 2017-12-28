LINE入股一卡通　高市府：建立國人行動支付習慣

LINE旗下的行動支付服務LINE Pay今（28）日宣布，將策略性投資國內唯一同時擁有電子票證及電子支付營運執照的一卡通票證公司，為主要公股股東的高雄市政府表示樂見其成。

高市府指出，一卡通發卡量突破1,495萬、平均每日交易90.7萬筆，本項合作有助於拓展國內支付發展，並為行政院長賴清德、金管會主委顧立雄盼於2025年達成行動支付90%的政策目標注入一劑強心針；市府也將著手整合南部各縣市，以強化一卡通在觀光消費與政府規費上的應用，為電子支付結合電子票證助攻，期待電子支付及相關產業在高雄持續發展，進而促進高雄產業的升級與轉型。