LINE入股一卡通　高市府：建立國人行動支付習慣

LINE旗下的行動支付服務LINE Pay今（28）日宣布，將策略性投資國內唯一同時擁有電子票證及電子支付營運執照的一卡通票證公司，為主要公股股東的高雄市政府表示樂見其成。
高市府指出，一卡通發卡量突破1,495萬、平均每日交易90.7萬筆，本項合作有助於拓展國內支付發展，並為行政院長賴清德、金管會主委顧立雄盼於2025年達成行動支付90%的政策目標注入一劑強心針；市府也將著手整合南部各縣市，以強化一卡通在觀光消費與政府規費上的應用，為電子支付結合電子票證助攻，期待電子支付及相關產業在高雄持續發展，進而促進高雄產業的升級與轉型。
高市府表示，一卡通的前身為高雄捷運票務處所發的高捷卡，在2014年轉型為電子票證公司，股東涵蓋南部五縣市政府、國發基金、中鋼、高捷、高雄客運、智邦科技、聯邦銀行等；而公股的背景，讓使用者的身份更加多元，包括桃園、台中、台南、高雄在內的12個縣市社福卡，全國的數位學生證及教師證、桃園和台南的市民卡，並有六種通勤專用的票證等，這是一卡通發展電子支付的良好利基。
高市府指出，一卡通公司現任董事長施勝耀具有電子商務的專業與背景，他在2016年5月上任後，不將業務侷限在原有的電子票證上，施勝耀強調，當民間電子票證搶進公營的大眾運輸時，將導致原有的優勢被分食；因此，他將格局拉高至電子支付，而在今年7月終獲金管會發給經營執照後，更是積極拓展通路，不僅和銀行合作推出多張一卡通聯名信用卡外，更和國內智慧穿戴業者合作推出支付手錶；但施勝耀近日因公務繁忙，在召開董事會前因胃出血住院，市府對此亦表示慰問之意。