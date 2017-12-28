改善空汙南屯區公所多管齊下　減香、以米代金獲宮廟響應

台中市宗教場所節能減碳措施持續推動中，全國首創空氣宣導旗幟、訂頒宗教場所低碳認證辦法，以及推廣團拜一炷香、環保禮炮及電子鞭炮、以米代金、金紙集中燒等多管齊下，獲得許多宮廟響應。

台中市政府持續向各宮廟推廣團拜一炷香、金紙集中燒、電子鞭炮等環保措施，今（28）日由南屯區公所舉行「低碳森活 花喜迎新年」研討會，由市府低碳辦公室、民政局、衛生局共同向宮廟代表宣傳節能減碳措施，期盼藉此推廣環保觀念給廣大信眾，公私共同努力改善空氣品質。



▲南屯區長程泰源表示，近年來環保意識抬頭，民眾已逐漸接受減少燃燒紙錢、香枝的環保觀念。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.12.28）

南屯區公所表示，研討會訊息公布後，報名人數超過300名，各宗教團體及里民參與十分踴躍。民政局及衛生局針對節能、減塑等政策進行宣導；低碳辦公室也以認識空汙與落實生活減碳為主題，說明低碳城市的建設需籍由居民生活方式的轉變才能持續發展，推動重點有賴相關知識的傳播，並落實於生活中，將節能減碳成為全民運動。活動也透過有獎徵答方式，增加與會者的互動效果，加深對宗教減碳政策的理解。

南屯區長程泰源表示，良好的生活品質有賴大家身體力行節能減碳，近年來環保意識抬頭，許多民眾已逐漸接受減少燃燒紙錢、香枝的環保觀念，宗教場所向來是地方信仰中心，具有社會教化功能，期盼提升低碳環境知識，轉化為具體行動，落實正向環境保護作為。