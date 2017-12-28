NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈教召通知　國防部規劃發簡訊輔助竹北智慧城市　免費Wi-fi領軍HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

改善空汙南屯區公所多管齊下　減香、以米代金獲宮廟響應

記者柳榮俊／台中報導2017/12/28 14:53
▲南屯區公所舉行「低碳森活 花喜迎新年」研討會。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.12.29）
▲南屯區公所舉行「低碳森活 花喜迎新年」研討會。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.12.29）

台中市政府持續向各宮廟推廣團拜一炷香、金紙集中燒、電子鞭炮等環保措施，今（28）日由南屯區公所舉行「低碳森活 花喜迎新年」研討會，由市府低碳辦公室、民政局、衛生局共同向宮廟代表宣傳節能減碳措施，期盼藉此推廣環保觀念給廣大信眾，公私共同努力改善空氣品質。

台中市宗教場所節能減碳措施持續推動中，全國首創空氣宣導旗幟、訂頒宗教場所低碳認證辦法，以及推廣團拜一炷香、環保禮炮及電子鞭炮、以米代金、金紙集中燒等多管齊下，獲得許多宮廟響應。


▲南屯區長程泰源表示，近年來環保意識抬頭，民眾已逐漸接受減少燃燒紙錢、香枝的環保觀念。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.12.28）

南屯區公所表示，研討會訊息公布後，報名人數超過300名，各宗教團體及里民參與十分踴躍。民政局及衛生局針對節能、減塑等政策進行宣導；低碳辦公室也以認識空汙與落實生活減碳為主題，說明低碳城市的建設需籍由居民生活方式的轉變才能持續發展，推動重點有賴相關知識的傳播，並落實於生活中，將節能減碳成為全民運動。活動也透過有獎徵答方式，增加與會者的互動效果，加深對宗教減碳政策的理解。

南屯區長程泰源表示，良好的生活品質有賴大家身體力行節能減碳，近年來環保意識抬頭，許多民眾已逐漸接受減少燃燒紙錢、香枝的環保觀念，宗教場所向來是地方信仰中心，具有社會教化功能，期盼提升低碳環境知識，轉化為具體行動，落實正向環境保護作為。

關鍵字電子鞭炮南屯區公所宗教低碳空汙
一卡通整合南部　助攻電子支付長輩的一句話　活力學堂揭牌

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan