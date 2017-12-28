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中央社

抗議侵犯人民團體自主權 潘維剛辭婦聯會常委

中央社2017/12/28 14:24
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北28日電）婦聯會常務委員潘維剛今天表示，為抗議當局以威逼手段，侵犯人民團體自主權，她宣布辭去婦聯會常委。內政部表示，內政部立場不變，會繼續協商。

潘維剛今天發出聲明指出，無法苟同婦聯會在被脅迫情況下，與內政部簽署行政契約。她認為婦聯會不能屈服，否則即創下人民團體捨棄自尊自主地位的惡例，並助長執政當局剝奪民權的氣焰，這將成為台灣民主政治逆轉倒退的催化劑。

內政部民政司長林清淇受訪時表示，婦聯會今天將召開常委會，內政部會按程序繼續與婦聯會協商。

潘維剛說，過去民間組織負責人被撤換前例，不是涉及重大刑事案件，就是組織長期停止運作，從未有內政部以政治考量提出不合理條件逼迫，不順從就撤換的案例。

前婦聯會主委辜嚴倬雲昨天表示，已向法院聲請停止執行處分。內政部長葉俊榮說，繼續按照程序協商，希望有合乎社會期待的結果。

婦聯會未能交代勞軍捐流向，內政部7月24日曾與婦聯會、不當黨產處理委員會達成共識，不過三方展開細部協商，希望簽署行政契約確實履行，協商結果破局。

內政部12月22日祭出撤換主委辜嚴倬雲、副主委葉金鳳處分。婦聯會進行改選，由前立委雷倩當選主委，雷倩今天表示，婦聯會重啟與內政部、黨產會的三方行政協商，她今天將召開常委會，針對是否簽署行政契約諒解備忘錄，做出最後決議。1061228

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