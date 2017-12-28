抗議侵犯人民團體自主權 潘維剛辭婦聯會常委

（中央社記者劉麗榮台北28日電）婦聯會常務委員潘維剛今天表示，為抗議當局以威逼手段，侵犯人民團體自主權，她宣布辭去婦聯會常委。內政部表示，內政部立場不變，會繼續協商。

潘維剛今天發出聲明指出，無法苟同婦聯會在被脅迫情況下，與內政部簽署行政契約。她認為婦聯會不能屈服，否則即創下人民團體捨棄自尊自主地位的惡例，並助長執政當局剝奪民權的氣焰，這將成為台灣民主政治逆轉倒退的催化劑。

內政部民政司長林清淇受訪時表示，婦聯會今天將召開常委會，內政部會按程序繼續與婦聯會協商。

潘維剛說，過去民間組織負責人被撤換前例，不是涉及重大刑事案件，就是組織長期停止運作，從未有內政部以政治考量提出不合理條件逼迫，不順從就撤換的案例。