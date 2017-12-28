影／桂綸鎂苦戀張孝全：他什麼時候才能屬於我

桂綸鎂在《女朋友。男朋友》苦戀張孝全未果，但在新片《猜猜我是誰》，她終於成為張孝全身邊名正言順的戀人兼事業夥伴，不過二人依然情路坎坷，在片中不斷上演宛如《史密斯夫婦》般相互猜忌測試的情節，她笑稱：「每次戲裡我都很愛他，可以期待一下什麼時候他真正屬於我！」

睽違5年再度搭檔大銀幕演出，桂綸鎂與張孝全異口同聲表示，這是一段「孽緣」！桂綸鎂首度挑戰美艷的女魔頭角色，她分析：「我飾演的阿芳看似冷酷無情，但內心其實很脆弱，她非常渴望愛情、非常單純，因為深愛著阿海，所以心甘情願被他騙。」張孝全飾演的正是詐騙集團首領「阿海」，時而充滿暴戾之氣，時而彬彬有禮，他認為這個角色內心十分墮落：「阿海是一個純粹的騙子，騙財騙情，整個人都被慾望控制了。」