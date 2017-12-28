NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈教召通知　國防部規劃發簡訊輔助竹北智慧城市　免費Wi-fi領軍HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
娛樂

影／桂綸鎂苦戀張孝全：他什麼時候才能屬於我

記者翁新涵╱台北報導2017/12/28 14:36
▲《猜猜我是誰》鴛鴦大盜特輯。

桂綸鎂在《女朋友。男朋友》苦戀張孝全未果，但在新片《猜猜我是誰》，她終於成為張孝全身邊名正言順的戀人兼事業夥伴，不過二人依然情路坎坷，在片中不斷上演宛如《史密斯夫婦》般相互猜忌測試的情節，她笑稱：「每次戲裡我都很愛他，可以期待一下什麼時候他真正屬於我！」

睽違5年再度搭檔大銀幕演出，桂綸鎂與張孝全異口同聲表示，這是一段「孽緣」！桂綸鎂首度挑戰美艷的女魔頭角色，她分析：「我飾演的阿芳看似冷酷無情，但內心其實很脆弱，她非常渴望愛情、非常單純，因為深愛著阿海，所以心甘情願被他騙。」張孝全飾演的正是詐騙集團首領「阿海」，時而充滿暴戾之氣，時而彬彬有禮，他認為這個角色內心十分墮落：「阿海是一個純粹的騙子，騙財騙情，整個人都被慾望控制了。」


▲▼桂綸鎂和張孝全在片中聯手詐騙。（圖／龍祥，2017.12.28）

《猜猜我是誰》以極具社會話題的電話詐騙案為題材，劇情描述林阿海（張孝全 飾）與劉麗芳（桂綸鎂 飾）是一對鴛鴦大盜，兩人經營一個橫跨中、港、泰的巨型詐騙集團，在華人世界連續犯下鉅額詐騙案。兩人沉浸在紙醉金迷的奢華生活中，林阿海更發下豪語，聲稱要在30天內騙到5億，多位企業大亨與無數無辜民眾都被捲入其中。警方接獲報案，檢方反詐重案組也著手追緝，雙方於是展開一連串驚心動魄的鬥智與激戰。

關鍵字猜猜我是誰張孝全桂綸鎂
影／金士傑林美秀驚現《花甲》電影U2主唱爆瀕死經驗　新作品洩端倪

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan