不吸菸仍罹肺癌 醫界國健署研究找原因

國健署長王英偉表示，根據世界衛生組織（WHO）資料顯示，菸害是肺癌的一大危險因子，但在台灣卻有許多人明明沒吸菸也罹患肺癌。

衛生福利部國民健康署今天上午公布民國104年癌症登記報告，癌症發生前3名包括大腸癌1萬5579人、肺癌1萬3086人、乳癌1萬2360人，其中肺癌患者較前一年增加624人，是患者人數增加最多的癌症。

（中央社記者張茗喧台北28日電）國健署、台灣肺癌學會進行一項最新研究發現，不吸菸的人若有家族病史、暴露在二手菸或油煙環境或有肺部疾病等危險因子，每1000人約有20人會罹患肺癌，未來將研議肺癌篩檢可能性。

因此國健署民國103年起和國衛院、台灣肺癌學會聯手進行為期8年的「以低劑量電腦斷層掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群之研究」，盼找出不吸菸卻可能罹患肺癌的危險族群。

台灣肺癌學會理事長陳育民表示，此計畫收案對象為本身不吸菸，但有肺癌家族史、家中有吸菸者、油煙暴露者、有肺結核或慢性阻塞性肺病的民眾，預計將收案1萬2000人，年齡則選在肺癌發病高峰的55至75歲族群。

參與此計畫的肺癌學會秘書長羅永鴻指出，截至今年8月底，研究團隊共替7664人進行肺部低劑量電腦斷層掃描，其中175人罹患肺癌，偵測率約2.28%，高達98%屬於早期肺腺癌。

陳育民說，初步研究顯示，即便沒有吸菸，但只要有家族病史、暴露在二手菸或油煙環境、有肺部疾病等危險因子的民眾，每1000人約有20人會罹患肺癌，危險性相當高，認為對於55至75歲民眾做肺癌篩檢有其價值。

此外，明年將邁入的第3期肺癌篩檢計畫，也將納入空汙對於肺癌的影響，替住在空汙影響嚴重地區的民眾進行低劑量電腦斷層掃描，了解空汙與肺癌的關連性。

羅永鴻表示，目前國際間的肺癌研究大多是針對吸菸者，台灣是少數針對未吸菸者進行的研究，盼找出預防肺癌的新趨勢，預計明年將公布初步研究結果，找出肺癌高風險族群及年齡層，是否納入篩檢等則由國健署做最後決定。1061228