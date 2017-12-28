紐約犯罪率大幅下降 愈來愈安全

（中央社記者黃兆平紐約27日專電）紐約市治安曾與惡名昭彰畫下等號，但過去30年歷任市長整飭下，整體犯罪率大幅下降，觀光客日增。最新數據顯示，比起1990年2245件殺人案，2017年迄今286件，可望創新低。

紐約警方統計，大蘋果今年重大犯罪件數顯著下降，包括謀殺、一般殺人、重大竊盜、偷竊、搶劫、強暴、攻擊、偷車等類別，總計案件9萬4806件，少於去年創新低的10萬1716件。

截至24日（美東時間）耶誕節前，殺人案件有286件，假若未來幾天沒有明顯增加，將比2014年歷史新低紀錄333件還少，連續27年來下降，也將是自1950年代以來最低紀錄。