NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈教召通知　國防部規劃發簡訊輔助竹北智慧城市　免費Wi-fi領軍HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

創業家衝刺行動購物有成 松果購物年交易額破4億元達

鉅亨網2017/12/28 14:29
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

創業家兄弟 (8477-TW) 今 (28) 日宣布，旗下 B2B2C 電商平台「松果購物」以行動購物優先的市場定位穩扎穩打，今年以來累積交易額突破 4 億元關卡，較去年同期數倍成長，成功達成年度目標。

松果購物自 2016 年 5 月底開始運營，今年 2 月交易額首次達 1 億元里程碑後即快速成長，主要是瞄準行動購物商機策略奏效，再透過社群和數位廣告推廣，帶動 APP 下載量達到 63 萬次，尤其近 4 個月內下載量更大幅成長超過 4 成，目前行動端業績占比已超過 80%，而站上總店家數半年來也成長 1.4 倍。

創業家說明，松果購物今年成功透過一系列 APP 專屬好康活動拉升用戶使用率，並以大數據運算推播縮短回購時間。

創業家兄弟總經理郭家齊期許，松果購物未來在零售市場中扮演強勁的推進器，帶動台灣中小商家切入新興行動市場，在廠商端，將透過更深層解析站上大數據，提供強而有力「銷售分析工具」，而在消費者端，則是提供更細膩的「個人化演算服務」，使行動體驗最佳化。 

展望 2018 年，創業家高度看好行動端商機將持續有爆發性成長，數據深化運營是穩健發展的基礎，將推動買賣雙方同步優化促進交易。

創業家股價日 K 線圖。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字創業家松果購物行動購物headline
營收、用戶、ARPU、獲利...LINE Pay宣布投資一...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan