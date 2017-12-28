創業家衝刺行動購物有成 松果購物年交易額破4億元達

松果購物自 2016 年 5 月底開始運營，今年 2 月交易額首次達 1 億元里程碑後即快速成長，主要是瞄準行動購物商機策略奏效，再透過社群和數位廣告推廣，帶動 APP 下載量達到 63 萬次，尤其近 4 個月內下載量更大幅成長超過 4 成，目前行動端業績占比已超過 80%，而站上總店家數半年來也成長 1.4 倍。

創業家兄弟 (8477-TW) 今 (28) 日宣布，旗下 B2B2C 電商平台「松果購物」以行動購物優先的市場定位穩扎穩打，今年以來累積交易額突破 4 億元關卡，較去年同期數倍成長，成功達成年度目標。

創業家說明，松果購物今年成功透過一系列 APP 專屬好康活動拉升用戶使用率，並以大數據運算推播縮短回購時間。

創業家兄弟總經理郭家齊期許，松果購物未來在零售市場中扮演強勁的推進器，帶動台灣中小商家切入新興行動市場，在廠商端，將透過更深層解析站上大數據，提供強而有力「銷售分析工具」，而在消費者端，則是提供更細膩的「個人化演算服務」，使行動體驗最佳化。

展望 2018 年，創業家高度看好行動端商機將持續有爆發性成長，數據深化運營是穩健發展的基礎，將推動買賣雙方同步優化促進交易。