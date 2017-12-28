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不忍長輩失望　葉東火促大社區興農社區活力學堂揭牌

記者宋德威．陳佩琪／高雄報導2017/12/28 15:00
▲高雄市目前已有230個社區照顧關懷據點，提供社區長者關懷訪視、電話問安、共餐以及健促活動等四項服務，希望透過活動增加長輩社會參與的機會，重新找到自我價值，創造第二人生。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.28）
▲高雄市目前已有230個社區照顧關懷據點，提供社區長者關懷訪視、電話問安、共餐以及健促活動等四項服務，希望透過活動增加長輩社會參與的機會，重新找到自我價值，創造第二人生。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.28）

一句「為什麼其他社區都有，我們都沒有」，使得不忍看長輩失望的大社區興農社區葉東火理事長（里長）有了辦理社區照顧關懷據點的決心。經過一番努力後，高雄市大社區興農社區照顧關懷據點——活力學堂，今（28）日正式揭牌，成為高雄市第230處社區照顧關懷據點，大社區第5個社區照顧關懷據點。

每周一固定到據點上課，早已是神農里長輩們的日常。將近40名的「老同學」聚集在一起運動、共餐、創作手工藝及表演。

91歲的蕭許梅阿嬤笑說，自己彷彿回到求學時期，個性開朗的她總是熱心助人，也因為是班上最年長者的關係，總會像個姊姊般主動關心同學們的狀況。而84歲的黃錦蓮阿嬤更是熱衷於參加據點活動，永遠都是第一個來報到的，至今也從未缺席過，對於每個志工設計的課程更是全力配合參加，對她來說都是新奇的體驗。

79歲的黄義一阿公是據點中屈指可數的男性長輩。他說，起初因為是女人群中的相對少數，讓他有點卻步，但在志工和同儕的鼓勵之下，讓他慢慢放開胸懷，開始融入這個大團體，現在更是據點中的最佳綠葉。

大社區興農社區照顧關懷據點提供長輩運動、表演及手工藝創作的平台，協助社區媽媽們增加知能、發揮所長，開始從事長者照顧服務，也連帶增加社區凝聚力，而促成這些的重要推手就是大社區興農社區理事長葉東火。儘管同區的其他據點已蓬勃發展多年，但對於辦理照顧服務是門外漢的他來說，設立據點總覺得困難重重，所以裹足不前；最後，里內長輩殷勤勸說鼓勵下，他開始接洽並導入市府輔導團隊的培力計畫，今（106）年9月份順利試辦。

過程總是辛苦的，原有的基本盤人力也在志工培訓期間內流失不少。葉理事長常會和長輩開玩笑的說，現在這些志工都是菁英中的菁英，大家可要好好上課！並對志工的無私付出十分稱讚。他期盼興農社區照顧關懷據點能逐漸茁壯，成為長輩的第二個家，只要是閒暇之餘都能來據點聚一聚。

 

關鍵字老人高雄
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