中華職棒／生日卻選擇引退　增菘瑋：最美好的結束

因此對於增菘瑋的決定，總教練葉君璋表示：「菘瑋克服投球失憶症回到職棒賽場，確實是一位難得的好選手，今年又表現得很出色，原本預期明年會更好，所以對於他的決定，個人覺得非常可惜，但也只能祝福。」

去年底，增菘瑋在戰力外測試會投出全場最快144公里球速，獲得富邦悍將教練團讚賞，最終成為悍將一員，並在上半季中繼、後援戰力吃緊情況下扛起重任，前10場出賽0失分，完全展現東山再起的好身手，成為球隊倚重的投手。

富邦悍將投手增菘瑋，日前透過經紀人向球團表達：「因個人生涯規劃，將提出申請解除球員契約。」球團雖多次予以慰留，但增菘瑋選手仍堅決表達引退決心，期待自己能學習更多新事物。悍將除了感謝菘瑋過去一年對球隊的付出外，也祝福菘瑋在未來能朝自己設定的目標前進。

增菘瑋在球員生涯最後一年，留下個人生涯單季最多出賽45場的紀錄，整季奪下12個中繼點，防禦率4.69的成績。菘瑋說：「今年我抱持最單純喜悅的心情享受每一場比賽，表現也完全超越自己的預期，我的球員生涯已經沒有任何遺憾，這是最美好的結束。」

今(28)日剛滿33歲的增菘瑋選手，將在生日這天展開人生新的里程，富邦悍將全體隊職員也祝福菘瑋遂其所願，能帶著富邦集團正向的力量，繼續朝著自己的夢想和理想邁進。

以下為增菘瑋感謝稿：

人生有無數的抉擇，在不違背父母的期待之下，我決定再次踏上職業棒球的舞台，當然，我也想證明自己還有這個能力去挑戰。

我給了自己一年的時間接受考驗，這一年中我每天都全力以赴去執行教練所賦予的任務，在征戰中，我又拾回了那一股愛棒球的初衷，也找回投打對決的策略與方法。這最後一年，在富邦悍將的每一天，我都很享受。

放下，雖有不捨，但是，是該劃下句點的時候了。今年的表現完全超越自己的預期，能夠用最單純和充滿喜樂的心，去完成今年的球季，我的球員生涯已經沒有任何遺憾，對我而言，這是最美好的結束。

去年在綺麗的日子，我過得很充實，也深深感受到我不是只能打棒球，原來這雙手還能做其他工作，有著無限可能，所以未來的日子，我或許會回到綺麗繼續指導學弟、發揮我過去所學得的經驗；也或許人生旅途充滿未知的驚奇，我期待自己能有更多元化的嘗試和學習新事物的機會。

這條棒球路走來，要感謝的人太多，謝謝我生命中所有的貴人和球迷朋友們，沒有您們的鼓勵與支持，就沒有今天的增菘瑋。

感謝南王國小陸永茂教練，已故的卑南國中陳富賓教練，台東體中李仲宏教練、鄭幸生教練、郭子雄教練，謝謝您們在我的成長過程中，給予的啟蒙和指導。

感謝台灣體大林華韋校長的栽培，讓我知道面對人生應該有的正確態度，以及堅持努力的重要。

感謝印地安人隊的賞識，讓我有機會前進美國挑戰更高的棒球殿堂，豐富了我的人生，拓展了我的視野。謝謝曾經共同在美國奮鬥的鏞基和小郭，你們面對傷痛與挑戰時的正向精神，給了我很多啟發與力量。

感謝兄弟隊讓我返台後還能在職棒舞台發揮，在象隊這五年的酸甜苦辣感受深刻，期間也謝謝老邦學長、恰哥、勝偉、泰龍和在友隊的大學學長智堯，感謝你們的陪伴和扶持，讓我沒有放棄棒球和自我，在心態上成長了許多，儘管最後離開兄弟，卻也讓我回歸家鄉開啟了人生另一扇門，在台東找回了愛棒球的初衷和投球的靈魂。

謝謝台東綺麗珊瑚洪董事長與楊老師，在我沒有方向時給我機會，讓我知道除了棒球，原來我還有能力學習並做好其他的工作。感謝綺麗謝承勳總教練，從您身上我學到了簡單的事情更要用心完成，感謝您陪著我找回信心，重拾熱情。

感謝富邦球團和葉君璋總教練讓我有機會再次重返中職戰場，謝謝教練團、防護團隊、管理和所有隊友們這一年的關心，和你們一起打拚的2017充滿歡笑淚水，我會永遠記得那份感動和美好，是你們讓我在球員生涯的最後一年，能夠有如此完美的結尾。

尤其感謝球迷朋友，在我起起伏伏的棒球生涯中一直不離不棄始終支持我，在我跌宕到最谷底時，你們還相信著我會再回來，你們每次的鼓舞都讓我感念於心，也讓我有更多動力，一次次重新站起來。

感謝Vicky老師、Jay、黑糖適時提供建議，讓我更了解自己的身體狀況；感謝雙塔手套張經理提供的裝備；和NIKE一直以來的贊助，謝謝Mars和榮翔。有你們給予的軟硬體支援，讓我更能應對職棒賽場上高張力的對決。

感謝我的經紀公司展逸國際行銷，以及我的經紀人家銘和Alan一直以來的照顧和協助。

謝謝我最親愛的家人、那鹿固家族和好友們，不管在棒球或是人生的路上，你們始終是我身邊最支持我的人，每每在我出賽時，你們總是全力為我應援，有你們的陪伴和鼓勵，才能讓我走過每次低潮，再次投入最愛的棒球，擁有多采多姿的生活。

我明白，要感謝的人實在太多，無法經由一份感謝函就一一道盡對所有人的感恩心意，但每位在我生命中幫助過我、關照過我的朋友們，我都謹記在心，謝謝有你們。

最後，感謝主，讓我認識郭阿姨、聖皓，給了我信仰的力量，在每一次心緒低落時，給了我心靈依靠，讓我知道每次的考驗，只要回歸簡單的自己，一切都將是最好的安排。雖然我的球員生涯已劃下句點，但也是我人生下一階段的起點，我充滿著期待。

阿門！所有榮耀大大歸於神！

增菘瑋