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廣編／TOYOTA進口車銷售9連霸　連續7年創新高

本報訊2017/12/28 14:47
▲TOYOTA進口小型車登錄台數達30,772台，蟬聯進口車銷售冠軍寶座9連霸。（圖／公關照片）
▲TOYOTA進口小型車登錄台數達30,772台，蟬聯進口車銷售冠軍寶座9連霸。（圖／公關照片）

今年在各品牌持續推出新車的帶動下，進口車市場呈現大幅成長，迄12月25日止進口小型車登錄台數為178,668台，去年比109%，佔整體車市的比例高達41.6%，促進整體市場活絡。其中，TOYOTA進口小型車登錄台數達30,772台，蟬聯進口車銷售冠軍寶座9連霸，並連續第7年創下銷售新高。

另外，綜觀車市近年銷售狀況，SUV級距銷售持續發燒，今年至12月25日止SUV級距市場為136,980台，在汽車總市場比例達31.9%，首年突破3成，而TOYOTA及LEXUS雙品牌則分別稱霸非豪華及豪華SUV市場。

TOYOTA RAV4因科技動感的外觀設計、完善的主被動安全配備，屢獲顧客青睞，今年累計登錄台數已達21,423台，將持續稱霸全品牌SUV市場，並創造SUV年度銷售7連霸紀錄。而新世代歐系跑旅TOYOTA C-HR，自3月上市以來，原廠配額迅速銷售一空，經總代理爭取後，18年式C-HR已經到港，即日起開始供應，歡迎喜愛C-HR的民眾蒞臨TOYOTA展間賞車。

而LEXUS旗下的SUV車款RX與NX 車系亦於今年持續熱賣，中大型SUV的RX車系，至12月25日共登錄4,789輛，穩坐豪華SUV的霸主地位。而Compact SUV NX車系至12月25日累計登錄3,600輛，但九月改款後至今已接單超過3,000張，和泰正持續向原廠爭取配額以滿足顧客需求。

廣編／來自紐約　全球專業時尚彩妝廣編／史上最夢幻熱水器誕生

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