廣編／TOYOTA進口車銷售9連霸　連續7年創新高

今年在各品牌持續推出新車的帶動下，進口車市場呈現大幅成長，迄12月25日止進口小型車登錄台數為178,668台，去年比109%，佔整體車市的比例高達41.6%，促進整體市場活絡。其中，TOYOTA進口小型車登錄台數達30,772台，蟬聯進口車銷售冠軍寶座9連霸，並連續第7年創下銷售新高。

另外，綜觀車市近年銷售狀況，SUV級距銷售持續發燒，今年至12月25日止SUV級距市場為136,980台，在汽車總市場比例達31.9%，首年突破3成，而TOYOTA及LEXUS雙品牌則分別稱霸非豪華及豪華SUV市場。