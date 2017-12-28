兩廳院歲末音樂會 連兩場不同曲目

12月30日西班牙式瘋狂音樂會，邀請樂迷暱稱「大熊」的小號教父弗里德里希（Reinhold Friedrich）與NSO駐團指揮張尹芳攜手，以華麗熱情又神秘的西班牙音樂風格，陪伴樂迷度過即將結束的2017。

國家交響樂團（NSO）執行長邱瑗今天在記者會表示，過去歲末音樂會是一套節目演兩場，今年特別安排兩場截然不同的作品。

（中央社記者羅苑韶台北28日電）2017年進入倒數，兩廳院提供音樂跨年的選項，從12月30日開始以西班牙式瘋狂的音樂會，營造異國風情的送舊心情；接著以夏日爵士節慶樂團加上華麗的弦樂一起跨年。

弗里德里希帶來作曲家同時是小號家維哈特（Steven Verhaert）以西班牙古曲「佛里亞舞曲」譜寫的變奏曲，以及美國作曲家普羅托（Frank Proto）「卡門幻想曲」，皆是炫技好聽的作品。

31日跨年音樂會「今夜瘋爵士」邀小號演奏家魏廣(日告) 策劃，兩廳院夏日爵士節慶樂團聯手NSO獨奏家群，加上歌手王若琳，以紐奧良爵士為題，晚上10時30分開演，和聽眾一起度過2017最後2小時。

屆時將有夏日爵士節慶樂團加上NSO 9人華麗的弦樂重奏。

既然是跨年就要玩點不一樣，今夜瘋爵士有dresscode，邀請聽眾以紐奧良風衣著出席，例如吊帶褲、點點洋裝或襯衫、長珠鍊、帽子，或「大亨小傳」小說裡造型。重點不可少的是手帕與絲巾。

故宮南院明年元旦開放免費入館參觀，當日傍晚邀請民眾同步欣賞全球衛星直播的世界級音樂饗宴「維也納新年音樂會」，也推出多項優惠活動。

國立故宮博物院南部院區今天發布新聞稿，明年元旦當天下午5時30分起，於故宮南院北側湖畔慶典花園，除了邀請阿卡貝拉「歐開合唱團」暖場演出外，傍晚6時15分起，衛星連線古典音樂盛典「維也納新年音樂會」。

屆時到場民眾除可在500吋HD高畫質投影及環繞音響下，無時差感受這場超過半世紀音樂會饗宴，南院當日也推出多項優惠活動。

故宮南院指出，明年元旦當天下午4時起，北側慶典花園音樂會觀眾席開放排隊，憑當日故宮南院門票並填寫問卷，可領取限量南院專屬圍脖，僅有200件。

故宮南院表示，當天參觀民眾上故宮南院粉絲專頁按讚或拍照打卡、設定搶先看，可領取抽獎券，於音樂會後參加抽獎。當日下午4時至6時及晚上8時45分至10時提供接駁車服務。

故宮南院說，這場音樂盛典將於台灣時間107年1月1日晚上6時15分至8時45分登場，由台視接收維也納訊號，再傳送至國立故宮博物院南部院區及衛武營國家藝術文化中心戶外劇場同步轉播。1061228