再批陳菊新書　謝長廷：每賣1本就傷管碧玲1次

謝長廷下午偕同前日本參議員拜會立法院長蘇嘉全，餐敘後接受媒體訪問，他說，民進黨內部有派系，初選的時候都有競爭，競爭都很劇烈，但是競爭完，大家都很團結，回歸初衷，這已是民進黨這幾十年來的文化，所以就維持這樣的文化，2002年高雄市長這一戰，坦白講就是一個典型。

高雄市長陳菊新書《花媽心裡話》餘波盪漾，駐日代表謝長廷今(28)日再度表示，書中內容有些錯誤的地方，對民進黨立委管碧玲傷害很大，尤其現在面臨高雄市長初選，好像對管碧玲有點殘忍，「因為妳(陳菊)，葉菊蘭、管碧玲，妳賣一本就是傷她們一次。」

謝長廷指出，過程其實有些爭議，但是在選舉的時候，舉全黨之力背水一戰，結果才贏1,100票，所以應該要珍惜，前總統陳水扁日前也寫了文章認為應該珍惜。既然拿了這樣的位子，應該趕快記得人民的期待，記得對人民的承諾，忘掉這些是是非非的細節。

謝長廷表示，陳菊書描寫中執會裡面，好像他跟誰(指蘇貞昌)辯論，其實，沒有這樣的鏡頭，也沒有這樣的中執會，是很多誤會，就沒有這件事情，「看是什麼時候的中執會，講一個日期出來，那中執會都有錄音，把錄音公布，黨部都有。」謝強調，他不會跟中執委在那裡辯論，那是不可能的事。

謝長廷說，他覺得管碧玲跟葉菊蘭很無辜，他們的角色都很被動，而且那時候黨內有危機感，如果說北高兩市都輸，總統大選就提前再見，大家都有責任，都在想怎樣才能勝選，考慮的其實沒有派系，葉菊蘭跟他也不是同一個派系，所以冤枉。

謝長廷指出，管碧玲被掛上謝系的標籤，所以她更吃虧，因為當時謝系是支持葉菊蘭，那時候黨主席(游錫堃)，還有奉總統(陳水扁)之命去勸退陳菊，坦白講那時候他沒有參與，但他看那時記錄是這樣，所以管碧玲其實是被邊緣化、被協調、被勸退的，現在變成她好像被拿來對抗陳菊，後來葉菊蘭也沒有選，管碧玲也退出，在他看來，陳菊當選高雄市長，結果是圓滿的。

謝長廷說，那書裡面，內心話的感受是主觀的，都尊重，但是如果要用這個來講評價，應該查證，這有很多可以查證。比如說慰留有沒有？「我記得那時候我有慰留，這個有公文，怎麼說我沒有慰留呢？」記憶可能有點模糊，可以查一下，也沒有關係，而且現在高雄市長初選，好像對管碧玲有點殘忍，「因為妳(陳菊)，葉菊蘭、管碧玲，妳賣一本就是傷她們一次。」

媒體問到，是否也會傷到他，謝長廷笑笑說，「死豬不怕滾水燙，我是沒差啦。」

謝長廷表示，既然陳菊也承認書有問題，現在初選，不能「慢一下賣」嗎？這是他的疑問，但是他也不能阻止別人賣書，所以他替管碧玲澄清事實，「畢竟是因為我，澄清一下。」

謝長廷說，之前跟陳菊還有來往，但是她這有很大誤會，表示大家沒有信賴感。陳菊在描自己很掙扎，或是辛苦的那一段，但她沒有想到謝在做什麼。「我在國外，我4月29日回台灣，那天是星期六，第二天是星期日，5月1日她們就登記了，前面怎麼是我去運作的呢？我也不要辯，其實這非常多錯誤。」

謝長廷指出，也不是說「他的主觀說法」就對，例如像勞委會主委「被請辭」這一段，「她(陳菊)有辭呈，我就要批啊，但我就批慰留啊，等到調查完畢，結果她突然開記者會宣布辭職，這不是我逼的，因為我有批說不必辭啊，這在行政院都有記錄。」

謝長廷重申，他沒印象在中執會跟蘇貞昌辯論，這都有錄音紀錄，絕對沒有，但陳菊大概也不是故意的，可能記錯了。謝長廷說，記錯沒關係，因為陳菊當天也沒參加，她也是聽人家講。