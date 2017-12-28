夜店殺警案 33人二審刑度加重

（中央社記者蕭博文台北28日電）北市夜店殺警案68名被告二審判決今天出爐，曾威豪等40人被依聚眾鬥毆致人於死罪判刑，另28人則以在場助勢罪判刑。相較一審，曾威豪等33人刑度加重，另16人減輕。

台灣高等法院發言人周盈文表示，檢察官認為動手毆打薛貞國的被告應成立殺人罪，但合議庭認為，被告與薛貞國都不認識、沒有恩怨，欠缺殺人動機，且被告未使用刀槍等凶器，而是隨手取用現場器物或徒手毆打，主觀上沒有殺害薛貞國的意思，僅成立聚眾鬥毆致人於死。

周盈文說，聚眾鬥毆致人於死罪的本刑為無期徒刑或7年以上徒刑，因此判處曾威豪等40名被告7年至13年不等徒刑，包括曾威豪10年、曾妻劉芯彤9年、蕭叡鴻13年、許淳凱13年、易寶宏9年、萬少丞8年8月、苟桓銘12年、周譽騰12年、周柏諺12年8月。