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游泳／世界第一女飛魚擊敗小威　奪最佳年度女運動員獎

記者鍾東穎／綜合報導2017/12/28 14:47
▲美國泳壇一姐Katie Ledecky（圖／美聯社／達志影像）
▲美國泳壇一姐Katie Ledecky（圖／美聯社／達志影像）

美聯社(Associated Press)公布今年最佳男、女運動員，美國泳壇一姐Katie Ledecky勝過其他兩名提名者，網球名將「小威廉斯」Serena Williams、田徑金牌好手Allyson Felix，榮獲年度最佳女運動員獎。

「女飛魚」Ledecky其實是年僅20歲的神奇少女，15歲那年在2012年倫敦奧運，奪得女子800公尺自由式泳金牌，自此開始展露頭角。

今年布達佩斯世錦賽表現更狂，獨得51銀的佳績，五金包含400公尺、800公尺、1500公尺自由式以及4X100公尺、4X200公尺自由式接力。加上女子200公尺自由式銀牌。

Ledecky生涯至今不斷改寫女泳界最快秒數的世界紀錄，也已拿下5枚奧運會金牌和14枚世錦賽金牌，成為首位在世錦賽拿到最多面金牌的女選手，可以拿下這個獎可謂當之無愧。

小威在今年1月的澳網決賽打敗姊姊「大威廉絲」Venus Williams，以生涯第23座大滿貫女單冠軍締造新猷，但之後發現懷孕，往前推算當時應該是「帶球」奪冠，讓人十分驚訝小威的運動能力。預計明年重返球場。

Felix在今年田徑世錦賽成為世田賽史上首位拿下十金女將，也是繼牙買加「閃電」博爾特後，世田賽史上第二位。

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