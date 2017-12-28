廣編／史上最夢幻熱水器誕生　攻佔全台少女心

在歲末年終、各行業搶爭除舊佈新大餅的時期，廚房配備專家喜特麗，再度領先業界，首創全台唯一Hello Kitty限量數位恆溫熱水器！。堪稱「史上最夢幻的熱水器」，還化身網紅「這群人」的KUSO影片主角，上傳短短幾十分鐘，即造成破萬人次點閱率！網友紛紛留言：「沒想到熱水器可以變得這麼卡娃伊」、「吸睛度實在太破表了～」…，看來，熱水器總是一貫冷冰冰、硬梆梆的形象，已經被業者突破推翻，成功的引發討論熱潮。

繼排油煙機、瓦斯爐的智能連動科技引起業界震撼外，喜特麗再度掌握流行趨勢，發揮美學的極致要求，看準Hello Kitty的迷人魅力，突破業界，首次與三麗鷗攜手合作，讓超可愛的Hello Kitty融入熱水器：全台首創特選台玻最新技術、5mm厚超優白強化玻璃面板，表面不透青光，先進電腦數位全彩技術，色彩細緻飽滿，粉紅色系氛圍包覆，完美呈現原版授權Hello Kitty令人為之傾倒的極致風采，絕對讓Kitty迷無法招架。