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廣編／史上最夢幻熱水器誕生　攻佔全台少女心

本報訊2017/12/28 14:55
▲史上最夢幻熱水器誕生　攻佔全台少女心。（圖／公關照片）
▲史上最夢幻熱水器誕生　攻佔全台少女心。（圖／公關照片）

在歲末年終、各行業搶爭除舊佈新大餅的時期，廚房配備專家喜特麗，再度領先業界，首創全台唯一Hello Kitty限量數位恆溫熱水器！。堪稱「史上最夢幻的熱水器」，還化身網紅「這群人」的KUSO影片主角，上傳短短幾十分鐘，即造成破萬人次點閱率！網友紛紛留言：「沒想到熱水器可以變得這麼卡娃伊」、「吸睛度實在太破表了～」…，看來，熱水器總是一貫冷冰冰、硬梆梆的形象，已經被業者突破推翻，成功的引發討論熱潮。

繼排油煙機、瓦斯爐的智能連動科技引起業界震撼外，喜特麗再度掌握流行趨勢，發揮美學的極致要求，看準Hello Kitty的迷人魅力，突破業界，首次與三麗鷗攜手合作，讓超可愛的Hello Kitty融入熱水器：全台首創特選台玻最新技術、5mm厚超優白強化玻璃面板，表面不透青光，先進電腦數位全彩技術，色彩細緻飽滿，粉紅色系氛圍包覆，完美呈現原版授權Hello Kitty令人為之傾倒的極致風采，絕對讓Kitty迷無法招架。

操作面板屏幕，以加大LED白色冷光數字顯示，老花、近視調溫不吃力；另外搭配高質感銀色髮絲紋操作按鍵，按鍵加大設計，調溫時順暢度提升，按鍵內部更有防水矽膠隔水，手濕操作也能靈敏感應。

喜特麗總經理侯劭諺表示，這一次推出的Hello Kitty限量熱水器，是團隊歷時一年餘、耗資數百萬的嘔心瀝血之作，除了延續喜特麗數位恆溫熱水器口碑好評的四大保障：「恆溫、安全、節能、穩定」，更大氣加贈「真正免費三年全機保固」！就是要讓Kitty迷能夠擁有夢幻的絕品熱水器安心入浴。

此款Hello Kitty限量熱水器，美學要求到位的侯劭諺，不僅要求產品絕對完美，連產品外箱都不放過：收納型紙盒採特殊西卡紙加厚處理，內部收納空間大，實用性高，表面全彩防潑水處理，不易破損，出廠時更以POF環保收縮膜，呈現類iPhone手機的高質感包覆。連說明書翻開都少不了Kitty身影，粉紅色系氛圍從裡到外，要讓Kitty迷愛不釋手，連產品外箱和說明書都要絕對珍藏。

連網紅的「這群人」都抵擋不了Hello Kitty躍上熱水器的絕對夢幻魅力，立馬在限定時間（即日起至1/24）預購，還加贈新光三越壹仟元禮券，分享影片，更加碼抽「這群人」簽名潮帽、T恤、EP。

詳情請洽，喜特麗官網或粉絲專頁，或立馬搶購去～https://www.vaillant-tw.com/qr/hellokitty/

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