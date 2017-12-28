增菘瑋結束球員生涯 沒有任何遺憾

增菘瑋透過經紀公司發出聲明稿：「人生有無數的抉擇，在不違背父母的期待之下，我決定再次踏上職業棒球的舞台，當然，我也想證明自己還有這個能力去挑戰。」

聲明稿中提到，這一年每天都全力以赴去執行教練所賦予的任務，在征戰中，又拾回了那一股愛棒球的初衷，也找回投打對決的策略與方法，「這最後一年，在富邦悍將的每一天，我都很享受」。

決定結束球員生涯，與增菘瑋先前在綺麗珊瑚那段時間所聞所見也有關聯，「我過得很充實，也深深感受到我不是只能打棒球，原來這雙手還能做其他工作，有著無限可能，所以未來的日子，我或許會回到綺麗繼續指導學弟、發揮我過去所學得的經驗；也或許人生旅途充滿未知的驚奇，我期待自己能有更多元化的嘗試和學習新事物的機會」。

經紀人張家銘表示，增菘瑋確定球員生涯劃下句點，但是否轉任教練或者有其他的規劃，目前都還不確定；增菘瑋聲明稿中感謝棒球路上給他鼓勵和支持的所有人：「雖然我的球員生涯已劃下句點，但也是我人生下一階段的起點，我充滿著期待。」1061228