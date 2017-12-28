〈2018投資雷達〉華爾街2018年展望 威脅美股

由於稅改通過的利多，以及正向動力帶動經濟，許多分析師預測美股明年可能會持續上漲，僅管漲幅應沒今年多，但是投資者仍有需注意的風險，如 Fed 升息、通膨上升、選舉與政治不確定性以及地緣政治問題。

1. Fed 的升息措施過於積極

若升息步伐太快，尤其是在經濟表現強勁時，易造成股市與經濟市場脫節，美國經濟在今年第 3 季的成長速度，為兩年多來最快的一季。

華爾街的主要銀行預測，Fed 將在 2018 年升息 3 次，與今年升息次數相同，也與美國聯邦銀行展望一致，芝加哥 Kingsview 資產管理公司的投資組合經理 Paul Nolte 表示：「這將對市場構成風險，當前的殖利率曲線可能被扭轉，並成為股票市場產生競爭對手。」