台灣網路資訊中心推新董座 卓政宏出任

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）主要負責網際網路位址（IP address）分配管理及「.tw」、「.台灣」網域名稱（Domain Name）註冊管理業務，是民國88年由前交通部電信總局及中華民國電腦學會共同捐助成立的財團法人，今年改隸屬國家通訊傳播委員會(NCC)，NCC在15日核准中心遴選新任董監事。

NCC今天發布新聞稿指出，新任董事長卓政宏，現任友邁科技董事長、台灣大學資訊工程學系兼任副教授，並任中華民國消費者文教基金會董事、台灣數位科技與政策協進會理事兼秘書長等職，在學界、業界資歷豐富，並擁有長期參與民間意見團體的經驗。

NCC表示，新任執行長黃勝雄，為亞太網路資訊中心(APNIC)董事、東海大學資訊管理學系兼任助理教授，並為網際網路標準IETF RFC3743共同發表人，在IP及網域名稱註冊業務，擁有豐富專業及長期國際事務參與經驗。

NCC表示，期許TWNIC協助NCC加強通訊傳播事業資安防護工作，應對新型態資安事件，保護國碼「.tw」、「.台灣」域名系統(DNS)的正常運作；並協助政府推動IPv6普及，幫助NCC深入了解主要網際網路服務提供者(ISP)及行動通信業者IPv6整備情形，與推動上遭遇困難，逐步擬定解決方案。

NCC指出，對台灣未來網路治理、網際網路資源相關國際事務參與、DNS資安防護以及IPv6普及等施政重點，TWNIC將扮演重要助手，一同提升國內網路治理發展。1061228