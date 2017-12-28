慰安婦報告掀波瀾 日韓關係恐添變數

工作小組昨天公布結果，認為並沒有完整匯整被害者意見，而是以政府立場為主達成協議；在被害者無法接受的情況下，即使宣稱慰安婦問題已解決，問題只會重演。

日本與南韓在2015年12月對慰安婦問題達成「最終且不可逆的解決」協議，但南韓輿論始終強烈反彈，文在寅政府在外交部設置工作小組，調查日韓達成協議的過程。

（中央社記者黃名璽東京28日專電）南韓政府工作小組昨天公布慰安婦調查報告，南韓總統文在寅今天聲明表示日韓協議存在嚴重瑕疵；不過，日本方面無法接受，將要求南韓履行協議，日韓關係恐添變數。

文在寅今天表示，南韓與日本在2015年達成的慰安婦協議存在嚴重瑕疵，呼籲商討後續的解決方案。

對文在寅的聲明，日本讀賣新聞報導指出，日本政府不會答應重新評估日韓日前達成的協議。

日本外務省官員表示，協議是「最終且不可逆的」，無法接受再度談判。日本政府將繼續要求南韓方面確實履行協議。

文在寅的聲明雖然沒有觸及「再度談判」或「撕毀協議」，但報導表示，文在寅政府今後如果這樣主張，勢必會讓日韓關係緊張。

日本經濟新聞報導也指出，慰安婦問題作為日韓兩國間的火種，一旦點燃，對日韓面對北韓情勢的合作關係，可能會產生不良影響。

日本外務大臣河野太郎昨天針對報告書表示，這份報告書批判南韓談判體制及協議內容，也對兩國已履行的協議，向南韓政府表達仍有疑義的看法。

他說，日韓在慰安婦問題達成協議，是經過兩國政府正當的談判過程，達成協議的過程不可能有任何問題；對日本政府來說，南韓政府若基於報告書，想變更已在實施的協議，日韓關係將變得難以經營，日本斷然無法接受。1061228