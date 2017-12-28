晶華搶日本客源 全日空商務艙餐點採用冠軍牛肉麵

晶華 (2707-TW) 為深化經營日本客群，自 2014 年與全日空 ANA 聯手推出台日航線商務艙套餐後，台北晶華酒店今 (28) 日宣布，明年起館內冠軍牛肉麵以及晶華軒的經典菜色將端上飛機，成為機上餐點之一，分別於 1 月、4 月、7 月、10 月 在 ANA 從台北出發前往日本東京的商務艙中提供。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華長期著墨日本市場，日客的比例維持在 40% 左右，是館內最大客源，因此，透過與 ANA 全日空合作，不僅發揚台灣美食，也可藉由機上餐點觸及更多商務艙旅客，藉此推廣晶華品牌。