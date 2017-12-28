慢性運動傷害不易察覺　中醫治筋骨勞損有良方

運動有益健康，但過度運動或姿勢不良，卻可能帶來運動傷害。特別是許多年輕人高估自己體能負荷，或抱著不落人後的心態下，勉強自己過度運動、激烈運動，結果反而有損健康。

中醫師黃慶雲表示，一般運動傷害大致可分為急性運動傷害和慢性運動傷害兩種。急性運動傷害由於症狀顯著，因此一般人不敢掉以輕心；但對於症狀不明顯的慢性運動傷害，反而易受輕忽，傷者往往拖到病入膏肓，疼痛影響正常生活才就醫，結果需要更長時間治療才能顯著改善。

黃慶雲分析，對於年輕人來說，在各種慢性運動傷害中，尤以膝關節炎及手肘、手腕和髖關節、腳踝等發炎最常見。一般而言，針對上述慢性發炎症狀，中醫以鹿角、當歸、杜仲、龜板、忍冬藤、透骨草、宜梧根等中藥材調理，約7至10天可大幅改善；而不同位置的發炎症狀，可輔以不同的治療方式。