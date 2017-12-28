慢性運動傷害不易察覺　中醫治筋骨勞損有良方

運動有益健康，但過度運動或姿勢不良，卻可能帶來運動傷害。特別是許多年輕人高估自己體能負荷，或抱著不落人後的心態下，勉強自己過度運動、激烈運動，結果反而有損健康。
中醫師黃慶雲表示，一般運動傷害大致可分為急性運動傷害和慢性運動傷害兩種。急性運動傷害由於症狀顯著，因此一般人不敢掉以輕心；但對於症狀不明顯的慢性運動傷害，反而易受輕忽，傷者往往拖到病入膏肓，疼痛影響正常生活才就醫，結果需要更長時間治療才能顯著改善。
黃慶雲分析，對於年輕人來說，在各種慢性運動傷害中，尤以膝關節炎及手肘、手腕和髖關節、腳踝等發炎最常見。一般而言，針對上述慢性發炎症狀，中醫以鹿角、當歸、杜仲、龜板、忍冬藤、透骨草、宜梧根等中藥材調理，約7至10天可大幅改善；而不同位置的發炎症狀，可輔以不同的治療方式。
例如膝關節是全身上下最容易發生傷害的關節，中醫針對膝關節炎的治療手法是矯正關節的角度，通常輕度的疼痛或退化，經過調整回正常角度，膝關節的受力面可恢復正常，關節軟骨不會磨損，症狀立即改善，適用於中、重度的膝關節退化，仍可以明顯減輕關節疼痛；如果急性期疼痛加劇時，則建議採用中藥方、針灸療法、草藥薰洗，加上青草藥膏的敷貼，較能迅速為患者解輕病痛。
手肘、手腕、腳踝等處發炎屬「肌腱炎」，又稱「腱鞘炎」。黃慶雲指出，大部分的肌腱發炎都是因為長時間過度使用所導致，但有些慢性疾病亦會造成肌腱發炎，如類風溼性關節炎及痛風等。在中醫的角度上，肌腱炎歸屬於「勞損」的範疇，為「氣滯血瘀」所導致的疼痛，治療上應辨明患者疼痛的部位，使用行氣止痛、活血化瘀的中藥，在臨床上有不錯的成效。
至於髖關節炎，主要可分為行痹、寒痹、溼痹以及風溼熱痹等類型，可配合中藥內服調理，若有虛證配合補虛，有發炎配合止痛調理，平日保健應注意營養補充，以強筋壯骨。為防範關節反覆發炎，黃慶雲建議，應避免過度運動，並改善不良的生活習慣。