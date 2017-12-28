台股盤後－拚最後作帳 股匯齊揚電子三雄反攻 上漲8

台股今 (27) 日新台幣一度大幅升值 1.5 角帶動下，電子三雄早盤先由台積電領軍，鴻海及大立光也接棒反攻，推升指數開高震盪，矽晶圓族群及傳產類股也跟進反彈，指數終場上漲 80.97 點，以 10567.64 點作收，順利收復半年線，成交值 1047.04 億元。

櫃買市場也同樣開高走高，終場上漲 1.95 點，以 148 點作收，收復所有均線，成交值 351.73 億元。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是玻陶類股，漲幅達 8.2%，光電也上漲逾 3%，其他電子、貿易百貨漲幅也超過 2%，食品、汽車、橡膠、觀光、電子零組件也漲逾 1%，航運、電腦設備、紡纖、造紙、半導體、電機機械、資訊服務、鋼鐵、水泥、化學生醫、生醫、化學、建材營造、電子通路、其他類、通信網路、金融等也均收紅。