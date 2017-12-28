圖輯／吳汶芳全新創作專輯《我來自...》音樂分享會

吳汶芳今（28）日舉辦全新創作專輯《我來自...》音樂分享會，分享會上吳汶芳一連唱了四首新歌，其中《無窮》、《還島快樂》是與環保意識相關，《總有一天》則是她失戀後所創作的作品。為吳汶芳《總有一天》操刀製作的站台嘉賓李欣芸老師，更說在錄音室替汶芳配唱時，也被她的歌聲感動落淚。