NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈教召通知　國防部規劃發簡訊輔助竹北智慧城市　免費Wi-fi領軍HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
娛樂

圖輯／吳汶芳全新創作專輯《我來自...》音樂分享會

圖輯／記者林調遜2017/12/28 15:25

  • ▲吳汶芳全新創作專輯《我來自...》將於12月30日正式發行。（圖／記者林調遜攝，2017.12.28）

  • ▲吳汶芳全新創作專輯《我來自...》將於12月30日正式發行。（圖／記者林調遜攝，2017.12.28）

  • ▲吳汶芳全新創作專輯《我來自...》將於12月30日正式發行。（圖／記者林調遜攝，2017.12.28）

  • ▲吳汶芳全新創作專輯《我來自...》將於12月30日正式發行。（圖／記者林調遜攝，2017.12.28）

  • ▲吳汶芳全新創作專輯《我來自...》將於12月30日正式發行。（圖／記者林調遜攝，2017.12.28）

  • ▲吳汶芳全新創作專輯《我來自...》將於12月30日正式發行。（圖／記者林調遜攝，2017.12.28）

  • ▲吳汶芳全新創作專輯《我來自...》將於12月30日正式發行。（圖／記者林調遜攝，2017.12.28）

  • ▲吳汶芳全新創作專輯《我來自...》將於12月30日正式發行。（圖／記者林調遜攝，2017.12.28）

  • ▲吳汶芳全新創作專輯《我來自...》將於12月30日正式發行。（圖／記者林調遜攝，2017.12.28）

  • ▲金曲製作人李欣芸（左）現身吳汶芳全新創作專輯《我來自...》音樂分享會，吳汶芳驚喜落淚。（圖／記者林調遜攝，2017.12.28）

  • ▲金曲製作人李欣芸（左）為吳汶芳全新創作專輯《我來自...》音樂分享會站台。（圖／記者林調遜攝，2017.12.28）

  • ▲金曲製作人李欣芸（左）為吳汶芳全新創作專輯《我來自...》音樂分享會站台。（圖／記者林調遜攝，2017.12.28）

吳汶芳今（28）日舉辦全新創作專輯《我來自...》音樂分享會，分享會上吳汶芳一連唱了四首新歌，其中《無窮》、《還島快樂》是與環保意識相關，《總有一天》則是她失戀後所創作的作品。為吳汶芳《總有一天》操刀製作的站台嘉賓李欣芸老師，更說在錄音室替汶芳配唱時，也被她的歌聲感動落淚。

關鍵字吳汶芳我來自...
黃騰浩新戲飾演優質富二代8年婚姻玩完　松田龍平甩偷吃辣妻

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan