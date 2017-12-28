皮蛇長在耳朵　帶狀皰疹會引發耳鳴暈眩

日前一名40歲男性耳朵長帶狀皰疹，導致病毒侵入內耳造成病變而產生耳鳴暈眩症狀，不僅起不了床、路也走不穩，嚴重影響生活起居。不自知的他本以為是感冒引起，但在服藥後仍不見起色，症狀甚至加重。所幸在接受專業醫師治療後，逐步改善耳鳴暈眩症狀，重拾生活品質。其實這位病人，也是長期罹患耳鳴及長年受眩暈症所困擾，而當頭痛及頭暈時，也以為是感冒症，但耳鳴及眩暈症嚴重，且出現耳及臉部皰疹之後症狀更為嚴重，只好來找耳鼻喉科醫師來治療。

收治該名患者的耳鼻喉科醫師李宏信表示，這名患者一開始僅出現喉嚨痛與些微耳朵痛，以為只是一般感冒但當後來出現耳朵及臉產生腫之皰疹而併發嚴重暈眩耳鳴才前來看診。診斷後確定該名患者是濾過性病毒引發耳前庭神經炎病變的「耳帶狀疱疹」（俗稱皮蛇），病毒透過皮膚滲透，使得內耳蝸牛體三半規管等被病毒感染，造成內耳功能受損，而出現耳鳴、眩暈、嘔吐甚至半側臉面麻痺現象，甚至也無法張開眼睛，嚴重恐導致面癱。接受治療後，臉面部恢復正常，但常合併嚴重耳鳴及眩暈症，務必及時妥善治療。