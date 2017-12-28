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南山人壽稱絕無裁員 已花2400萬元安排員工轉型

鉅亨網2017/12/28 15:13
鉅亨網 / NOWnews
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南山人壽 12 月中旬爆出裁員潮，事隔半個月，總經理許妙靜今 (28) 日終於親上火線說分明，她說，絕沒有裁員計畫，只是受到科技發展影響，讓通訊處助理 232 名跟收費員 134 名，共 366 名員工轉型。科技發展對保險業產生影響，南山人壽投入員工訓練的費用也逐年增加，到今 (2017) 年已花近 2400 萬元安排員工轉型。

南山人壽規劃在明年停止收費員制度，受影響收費人員 134 人，引發市場關切，許妙靜今天表示，受金融科技影響，除了收費員，有 232 名業務助理也要轉型，到今年 12 月 22 日為止，以通訊處助理來看，已有 150 人完成核保、理賠、保戶服務實體訓練等轉型計畫訓練。

許妙靜進一步表示，收費員原有 280 多人，過去幾年已陸續轉型，目前還有約 134 人，部分決定屆齡退休，部分決定轉型到核保、理賠等服務人員，還沒轉型的南山也安排他們發展更多職能和技能，不過，至今也有約 20 多人還沒決定。

許妙靜坦言，收費員的事情是南山溝通沒有做好，讓同仁心中產生疑慮，接下來 1、2 周的時間會溝通。

許妙靜表示，科技發展對保險業產生影響，南山人壽 2014 年以來投入員訓費用逐年成長，到今年已花近 2400 萬元安排員工轉型，訓練人數超過 30 萬人次，時數也超過 36 萬小時。

許妙靜還說，南山人壽到今年底總資產會 4 兆元，明年也規劃再度發行投資型保單，南山人壽仍會持續擴大內外勤人力，此次員工轉型的爭議只是短暫的事件，不會影響南山人壽進軍資本市場的布局。

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