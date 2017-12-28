中國原油期貨傳2018/1/18上市

環球外匯網 27 日援引界面新聞報導，上海期貨交易所 12 月 5 日， 發布通知稱，為平穩推出原油期貨，上期所子公司上海國際能源交易中心股份有限公司於 12 月 9 日至 10 日進行上市前全市場生產系統演練，主要驗證原油期貨上市過程中，上期所的交易、結算及行情轉發等相關業務可以正常開展。

據媒體報導，經過三年多的努力和七個多月的正式籌備，中國原油期貨上市的時間日漸臨近；或將於 2018 年 1 月 18 日上市。 上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心 (INE) 副總經理陸豐對界面新聞記者表示，原油期貨已做好上市準備，只等國務院批準。

報導指出，國投安信期貨分析師鄭若金表示，「由於原油不僅是商品之王，更是化工的龍頭，中國原油期貨的上市將有利於石化產業鏈的完善，因為油價是很多化工成本最初始的成本端。現在上海國際能源中心基本完成了國內原油期貨的合約設計，其中一手是 1000 桶，與國際接軌。」

東方財富網援引証券日報報導，金聯創原油分析師張剛表示，原油期貨上市，對未來中國獲得原油定價權，有至關重要的作用，有助人民幣國際化步伐加快，中國原油期貨將使用人民幣作為結算貨幣，這將推動人民幣的流通。

據媒體此前報導，按照原油期貨的標準合約，即將在上海國際能源交易中心上市交易的原油期貨標準品為中質含硫原油，交易單位為每手 1000 桶，掛牌的合約將是最近 12 個月的連續月份合約及隨後的八個季度月份合約，最低交易保證金為合約價值的 5%。

今年以來，原油期貨的推出進入加速期。中國證監會副主席方星海近期表示，目前，籌備多年的原油期貨已經進入上市前最後沖刺階段，把原油期貨作為中國期貨市場全面對外開放的起點，做好原油期貨上市工作，積極推進鐵礦石期貨引入境外交易者，其他成熟品種也要做好引入境外交易者的準備。

作為證監會批準的中國首個境內特定商品期貨品種，原油期貨的設計基本框架是「國際平台、凈價交易、保稅交割、人民幣計價」，境外的交易者和境外經紀機構將可以參與交易，其中境外交易者主要包括跨國石油公司、原油貿易商和投資銀行。在採用人民幣進行交易和交割的同時，亦接受美元等外匯資金作為保證金使用。

上海國際能源交易中心公布的原油交割庫設置地點中包括大連、青島、日照、舟山、上海以及湛江，覆蓋了遼東半島、膠東半島、長三角以及華南地區的主要進口原油港口。

上海國際能源中心副總經理陸豐 在 12 月 18 日的國際原油貿易發展大會上表示，原油期貨交易對個人用戶設置 50 萬元人民幣的門檻，對單位客戶設置 100 萬元的門檻，並要求一定的交易經驗。

証券日報報導，目前世界上重要的原油期貨合約有 4 個，分別是紐約商業交易所 (NYMEX) 的輕質低硫原油即 「 西德克薩斯中質油 」 期貨合約、高硫原油期貨合約, 倫敦國際石油交易所 (IPE) 的布倫特原油期貨合約, 新加坡交易所 (SGX) 的迪拜酸性原油期貨合約。