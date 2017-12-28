智慧校園新竹縣前瞻建設數位起飛　邱鏡淳戮力打響科技城

配合行政院前瞻基礎建設推動校園智慧網路與數位學習，新竹縣政府今（28）日於竹北市十興國小舉行「前瞻建設智慧校園啟動典禮暨經驗分享會議」，縣長邱鏡淳等人也一同體驗智慧學習模式，期許促進創新教學精進轉化效益。

「扎實基礎、邁向前瞻」，縣長邱鏡淳強調上任8年戮力經營，打響「希望、亮麗、科技城」名聲，尤以學校資訊設備及各項數位學習環境更趨完善；106年配合行政院前瞻基礎建設計畫及教育部「建設下世代智慧學習數位校園環境」規畫，專案補助本縣6所中小學試辦智慧學習教室，此項會議即針對各智慧校園實驗計畫進行經驗分享，並就AI人工智慧創新應用、Big Data大數據分析、Cloud Service米立雲服務、校園智慧網路升級、全面智慧學習教室、AR/VR動漫學習角六大議題討論，把世界帶進教室，許孩子一個美好未來。



▲新竹縣前瞻建設智慧校園啟動典禮暨經驗分享會議數位起飛。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.28）

縣府積極爭取教育部前瞻基礎建設補助計畫，106年至109年規劃申請新臺幣2億2,716萬3,000元整，導入校園人工智慧（AI）、大數據（Big Data）、雲運算（Cloud Computing）、普及智慧學習教室；優質化米立雲學校、AR（擴增實境）／VR（虛擬實境）與2D/3D動漫等六大面向有效規劃，期讓竹縣教育優質進化，讓竹縣學子智慧成長有效學習。

其中，新竹縣教育研究發展暨網路中心並已獲教育部800萬補助打造「新竹縣動漫教育中心」，規劃的「68號星球」將於107年4月間完成，將有效結合3D、AR及VR元素，成為國內學校交流觀摩、觀光客遊覽的重要據點。



▲新竹縣長邱鏡淳(右)等人體驗智慧學習模式。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.28）

教育處劉明超處長表示，新竹縣106學年度參與實施前瞻建設智慧校園之學校分別有6間學校，預計成立14間智慧學習教室；在啟動典禮後，邱縣長更親自和與會貴賓一起進入前瞻基礎建設數位智慧教室，與十興國小三年美班導師魏麗真及學生們實際體會藉由75吋大型觸控顯示器、行動平板載具即Kahoot互動式提問軟體，學習創新的數字成語遊戲，體驗高樂趣、高效能之智慧學習。