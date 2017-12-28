疑借現增涉炒股　市場派股東提告 大同：未涉入股市

大同 (2371-TW) 擬辦理現金增資 5 億股，但在董事會前融券大增大增 5000 多張，現增消息公布後股價重挫，引來市場派股東欣同公司質疑，今 (28) 日前往地檢署遞狀告發疑有禿鷹集團介入炒股；大同則是發出聲明強調，董事會通過的決議是在額定股本內對原股東的現金增資。大同從未涉入股市，對股價是否遭人為操縱，無從得知。

大同發出聲明指出，主管機關日前針對大同股票在今年 12 月 18 日至 22 日止價格波動過度劇烈，依規定自 12 月 25 日起降低融資比率 1 成及提高融券保證金 1 成。