連續舉牌聯想、中芯之後 紫光控股午盤暴漲118%

身為中國半導體國家隊的紫光集團，曾在上週連續公告宣布買進 (大陸稱舉牌) 聯想控股與中芯國際，目前持股比例均超過 5%，紫光可謂是在短短五日之內，連續在市場「大採購」。

週四 (27 日) 於港股掛牌的紫光控股，再度出現放量、單日並大漲 118%，連續兩個交易日出現爆量，且週四 (27 日) 紫光成交量更達到週三 (26 日) 的三倍。

清華紫光股價日線走勢圖 圖片來源：investing.com

近日紫光集團董事長趙偉國曾經表示：「加碼聯想控股主要是基於財務考慮，我們認為聯想控股被低估了，至於戰略投資方面，目前還沒有考慮。」

身為「併購巨人」的清華紫光集團的一舉一動，總是令市場動見觀瞻，此前紫光的幾件大型的併購案如：

1.2013 年以 18.7 美元收購展訊通信，為紫光進軍 IC 晶片產業開出第一槍。

2.2014 年以 9.07 億美元收購功率放大器、藍芽和 FM 晶片廠銳迪科，使紫光擁有展訊加銳迪科之後，成為中國 IC 產業地一龍頭。

3.2016 年宣布收購武漢新芯多數股權，並成立了現在的長江存儲。

4.2016 年攜手惠普集團 (HPE) 合資成立 IT 解決方案公司新華三。

5.2017 年宣布收購台灣封測廠力成科技 25% 股權。

市場人士表示，本次紫光最引人注目的，就是頻頻舉牌入股買進聯想控股，聯想控股是聯想集團 (0992-HK) 的母公司，聯想集團為聯想控股提供了將近 94% 的銷售收入。不過，自上市以後，聯想集團對聯想控股的凈利潤貢獻逐步弱化。2014 財年，聯想集團貢獻的凈利潤占聯想控股的 40.9%，是其主要的業績支柱，到 2016 年，這一數字已降低到 27.5%，到今年中報，其凈利潤占比更降低到不足 1%。

然而，聯想控股的股價卻嚴重受制於聯想集團的業務表現，一般投資人對聯想控股的價值認知也依賴於聯想集團，從兩家公司近年來的股價走勢也可見一斑。

但不為人知的是，其實聯想控股是一家大型投資控股集團，不僅只有聯想集團一個子公司，聯想控股還投資於 IT、金融服務、現代服務、農業與食品、房地産以及化工與能源材料六大板塊。他的發展戰略是「戰略投資」與 「 財務投資 」 並駕齊驅。市場給了 「 雙輪驅動、獨具特色 」 一定分量，但是，資本市場並沒有完全理解這一戰略的意圖。

故市場人士推測，清華紫光之所以砸重金買進聯想股票，主要就是想更深地探索 IT、金融服務、房地產等區塊，但目前紫光董事長趙偉國是表示，紫光集團出手買進聯想股份，是因為聯想控股價值已被低估。