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中央社

兒童腸道菌叢移植首例 親哥糞便救回弟

中央社2017/12/28 15:20
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北28日電）一名5歲男童因感染「困難梭狀桿菌」，出現腹部腫脹、血便等症狀，傳統治療無效，林口長庚醫療團隊將男童哥哥糞便中的腸道菌叢移植到男童腸道，2週後成功治癒，是台灣首例。

收治患者的林口長庚醫院兒童腸胃科副教授陳建彰今天受訪時表示，這名男童數月前誤食強鹼，導致食道及胃部損傷，緊急住院治療，隨後又因血液感染細菌引起敗血症，服用4週以上抗生素治療，病情才漸漸穩定並出院。

直到最近，男童漸漸感到腹部腫脹、疼痛、腹瀉、血便等症狀，就醫發現感染抗藥性極高的困難梭狀桿菌。陳建彰說，男童先前治療敗血症時接受大量抗生素治療，導致腸道菌叢改變，幾乎沒有好菌，又感染困難梭狀桿菌導致腸道發炎，使用萬古黴素等傳統抗生素治療也無效。

陳建彰指出，近年歐美研究發現，只要改變腸道菌叢，就有機會根除困難梭狀桿菌感染，讓腸道菌叢變得正常化，家屬了解後決定讓兒子接受這項療法，並由男童11歲哥哥捐贈的30公克糞便，經過濾、純化、萃取等程序製成腸道菌叢混合物，經由大腸鏡灌入男童大腸及直腸。

腸道菌叢移植隔天，陳建彰說，男童腹部腫脹已漸漸改善，腹瀉頻率也減少，2週後檢查，發現男童腸道裡的困難梭狀桿菌通通消失，成功治癒，也是國內第一個兒童腸道菌叢移植案例。

因此，陳建彰強調，腸道菌叢移植除了可治療困難梭狀桿菌感染，未來也可望運用到發炎性腸道疾病、肥胖、代謝症候群或是治療特殊的腸道疾病。1061228

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