搶占印度電動車市場大餅　貿協組國家隊進攻

節能減碳風潮下，各國陸續針對全面電動車化訂定時間表，印度以 2030 年全面改用電動車為目標，著眼高達 13 億人口商機，經濟部外貿協會董事長黃志芳今( 28 )日宣布，將結合國內電動機車廠商籌組國家隊，搶攻印度電動車市場。黃志芳指出，台灣電動車聯盟明( 2018 )年第1季正式成軍，明年5月將在印度台灣形象展中設立台灣電動車館。

行政院長賴清德宣布，國內電動機車 2035 年全面上路、電動汽車 2040 年跟進，印度則規畫 2030 年全面改用電動車。貿協董事長黃志芳指出，印度人口高達 13 億，目前電動車數量卻只有 40 萬輛，未來商機驚人，已成為電動車廠商兵家必爭之地。