台南智慧發展中心揭牌　李孟諺：智慧便民服務再升級

李孟諺表示，隨時代演變，科技日新月異，政府施政面臨各種挑戰，所以政府必須思考如何因應瞬息萬變的智慧科技，面對及解決新的問題，提升政府效率，這也是市府成立智慧發展中心的重要任務，透過智慧發展中心檢視市府各項服務流程，推動簡政便民，整合各局處資料，達到一處填寫多點服務，並提供更優質的智慧科技環境，讓更多年輕人選擇在台南創業、落地生根，打造台南成為智慧、便民的宜居城市。

今天的揭牌儀式以機器人跳舞為智慧發展中心揭開序幕，李孟諺、研考會主委趙卿惠、智慧發展中心林怡壯主任，以及各級民代共襄盛舉，期待未來智慧發展中心成為智慧發展局，展現團隊的雄心壯志。

李孟諺認為人工智慧的進步對於未來會有重大影響，我們的生活也將與智慧科技緊密結合，現今無人駕駛的汽車技術相當進步，未來計程車將無司機駕駛，目前交通部也推出路邊停車格智慧化，能夠自動記錄車輛及費用，利用新的科技讓民眾更便利，同時降低成本，但是也連帶影響計程車司機與停車格收費員的工作機會，政府應該擬定政策因應智慧科技所帶來的問題、輔導失業勞工就業。

李市長指出，現在智慧型手機可使用APP查詢公車路線及到站時間，但是長者可能不會使用智慧型手機，而每個人家中都裝設數位化有線電視，未來可以和有線電視協調、研議，將公車動態與電視連結，打開電視就可以查詢相關數位資訊，進一步服務長者，持續打造新式的智慧便民服務。