韓現代重工發新股籌1.3兆 投資人驚嚇 股價跌近3

現代重工股價

現代重工同時發出獲利警告,預計今年銷售額為 15.3 兆韓元,較去年下跌超過一半,明年銷售額料將進一步跌至 13.6 兆韓元。

現代重工表示,新股最終定價將於明年 3 月 5 日決定,籌得資金會用作彌補營運成本、研究和發展等,以穩定財務狀況和加強競爭力。

韓亞金融投資公司 (Hana Financial Investment Co., Ltd) 分析師 Park Moo-hyun 表示,隨著產業回溫,現代重工期待透過售股方式募集所需資金。2016 年訂單量大減使其面臨現金流短暫不匹配的狀況,但只要該公司拿下更多訂單,就能解決這個問題。

事實上,造船業苦日子還沒過去,全球第 3 大造船廠三星集團旗下的三星重工 (010140-KR),於 12 月 6 日宣布今、明 2 年營運預計都將虧損,故該公司將發行價值 1.5 兆韓元 (約 14 億美元) 的新股籌資,股價當天收盤大跌 28.9%,創下公司有史以來最大跌幅。

三星重工預測,今年營業虧損將達 4900 億韓元 (約 4.483 億美元),2018 年由於新船訂單和離海能源項目需求萎縮,預計虧損為 2.195 億美元

