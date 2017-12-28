全球大事知多少 2017最夯主題標籤回顧

這個今年數一數二重要的主題標籤，鼓舞全球不分男女老幼上網分享自身遭受性騷擾和性侵經歷。

●#我也是（#MeToo）

以下是BBC回顧今年最熱門主題標籤。

英國廣播公司（BBC）網站報導，推特（Twitter）今年也將推文字元上限從140個增到280個，讓用戶能以更詳細訊息表達意見。

（中央社倫敦27日綜合外電報導）從恐怖攻擊和備受矚目的死亡事件到種種社會議題，主題標籤讓社群媒體用戶有機會在線上參與討論。「我也是」和「單膝下跪」等成為今年最熱門的主題標籤。

美國維權人士柏克（Tarana Burke）2007年發起「我也是」運動，今年在主題標籤「＃我也是」推波助瀾下東山再起。

好萊塢金牌製片溫斯坦（Harvey Weinstein）被控性侵和性騷擾後掀起這波浪潮。女星艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）上推特帶頭鼓勵曾受性騷擾或性侵的受害者勇敢發聲，引爆巨大迴響。

這個主題標籤今年10月到12月在推特和臉書（Facebook）上的使用次數突破600萬次。

●#單膝下跪（#TakeAKnee）

這個主題標籤今年9月在短短3天就產生120萬則推文。原意為形容職業美式足球NFL球員在賽前播放國歌期間單膝下跪。

這波運動源起NFL球員卡珀尼克（ColinKaepernick）去年8月抗議種族不公，喚起外界對警方暴力執法問題的重視。

不過也有許多人認為這名運動明星的行為不尊重國家，包括美國總統川普曾在阿拉巴馬州的集會上，譴責愈來愈多NFL球員響應的類似舉動。

到了今年9月底，網友開始以主題標籤「#單膝下跪」聲援這波抗議行動。

●#Covfefe

美國總統川普5月底在推文中自創怪字Covfefe，引發全球網友熱議。

川普當時於凌晨推文後似乎就睡了，內容寫說「儘管媒體不斷有負面covfefe」（Despite the constantnegative press covfefe），然後沒有下文，讓外界摸不著頭緒，許多人認為是川普將coverage（報導）誤打成covfefe。

兩小時後，這則推文被轉推大約7萬次，網友紛紛開玩笑並揣測這個「火星文」意思。

推文在6小時後被刪除，川普放上新推文說：「誰能想出『covfefe』的真正意思？？？好好享受吧！」當時的白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）回應稱：「總統和一小群人懂箇中意義。」

●#第3場辯論（#Third_debate）

伊朗5月舉行總統大選，6名候選人之間有3場電視辯論，包括尋求連任的總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。

儘管伊朗禁用推特，5月12日最後一場辯論當天，這個主題標籤開始成為趨勢。這一天結束時，伊朗用戶使用次數將近15萬次。

●#即刻調查葉門（#YemenInquiryNow）

葉門馬西拉電視台（Al-Masirah TV）9月呼籲觀眾上推特用這個主題標籤，引起外界關注這個飽受戰火蹂躪國家的人道危機。

沙烏地阿拉伯率領的多國聯盟自2015年以來封鎖葉門，准許入境的糧食、援助、藥物及燃料數量減少，造成數百萬計民眾瀕臨疾病和飢餓邊緣。

「#即刻調查葉門」使用率在9月25日暴增，推特網友24小時內使用次數突破12萬次。許多人強調葉門侵犯人權事件數目，要求國際進行有公信力的調查。

●#我愛你中國（#ILoveYouChina）

中國共產黨第19次全國代表大會10月登場前，當局推出社群媒體宣傳活動，號召網友上傳演唱經典愛國歌曲「我愛你中國」的影片。

民眾用這個主題標籤，展現對領導人的支持。

●#308條款廢除（#308Removed）

約旦社群媒體用戶讚揚政府8月廢除引發爭議的刑法308條款，這項條款允許強暴犯娶受害者即可免受罰。

約旦國會表決廢除308條款後，這個主題標籤在24小時內產生3500多則相關推文。

●#這是黑人幹的（#ItsABlackThing）

巴西知名電視主播瓦克（William Waack）回應附近車輛大按喇叭的情況，以葡萄牙語說「這是黑人幹的」畫面曝光後引發眾怒，推特用戶11月紛紛標出這個主題標籤。

這支影片很快在網路瘋傳，約14萬5000名社群媒體用戶以「#這是黑人幹的」，宣揚非裔巴西人在各方面的成就。（譯者：中央社盧映孜）1061228