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NBA／超無私！朗度拿2分送25助攻　創隊史新高

記者鍾東穎／綜合報導2017/12/28 15:45
▲Rajon Rondo（圖／美聯社／達志影像）
▲Rajon Rondo（圖／美聯社／達志影像）

NBA(28)日鵜鶘對戰籃網的比賽中，出現了NBA當日最佳數據，鵜鶘後衛Rajon Rondo送出了多達25次助攻，不僅刷新個人最佳，也打破明星後衛Chris Paul在鵜鶘時期所創下隊史最高21次。

Rondo在本月初對戰76人就曾繳出18助攻，為近兩季的新高。今天上場31分鐘，出手5次得到2分，拿下7籃板，卻送出驚人的25助攻，這也是他本季20場出賽，第5場助攻突破雙位數，同時寫下個人生涯新高。

鵜鶘今天火力全開，先發除了Rondo，其他4名球員得分都破20大關，全隊助攻數達40次，也突破隊史新高，最終以128:113擊敗作客來訪的籃網，拉出一波3連勝。

Rondo認為球隊贏球才是最重要的，比賽中Rondo並沒有意識到他已達到本季新高的18次助攻，是隊友Cheick Diallo告訴他才知道，Rondo打趣地說「知道之後我向Jrue Holiday說了，接下來他就處理了後續的事情。」

不僅是Holiday想幫隊友突破NBA最高紀錄的30次助攻，鵜鶘雙塔之一的「表弟」DeMarcus Cousins開起玩笑「我感覺很差」因為「今天我丟了好幾的進球，下場前我沒有注意到他的數據，他本應該輕鬆拿到30次助攻的。」

關鍵字nba鵜鶘rajon rondo助攻籃網chris paul
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