川普將降低BSEE規範 18年3月招標7700萬英

為了降低原油萃取成本，美國總統川普政府希望更改前美國總統歐巴馬於 2010 年因 Deepwater Horizon 的石油流出事件所做出的行業規範。此更改將在 10 年內為美國石油業者節降約 9 億美元的成本。

2010 年的 Deepwater Horizon 的石油流出事故造成十幾人死亡及原油覆蓋海洋數個月的災難。據了解，即將更改的行業規範包含無須及時傳遞萃取原油數據、無須第三方儀器檢驗、無須儀器獲取美國安全暨環境執法局 (Bureau of Safety and Environmental Enforcement，BSEE) 的認證等。